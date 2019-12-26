В Петербурге на "Адмиралтейских верфях" в торжественной обстановке спустили на воду дизель-электрическую подлодку нового поколения "Волхов" проекта 636.3. Субмарина относится к классу легендарных подводных судов "Варшавянка" и строится для нужд Тихоокеанского флота.

"Волхов" - это вторая подлодка проекта 636.3. Головной корабль серии, получивший имя "Петропавловск-Камчатский", уже передан в состав Тихоокеанского флота.

"Волхову" еще предстоит достройка на воде. Сердце субмарины - это силовая установка с двумя дизель-генераторами по 1000 кВт и электродвигателем мощностью 5,5 тысячи лошадиных сил. Также имеются два резервных электродвигателя мощностью 102 лошадиных силы. Экипаж корабля составляет 52 человека, субмарина может находиться в автономном плавании 45 дней, погружаться на глубину до 300 метров.

Осенью следующего года "Волхов" обещают передать заказчику. Всего проектом предусмотрено создание шести кораблей проекта для Тихоокеанского флота.

Ожидается, что работа над всеми шестью кораблями будет завершена в ноябре 2022 года.