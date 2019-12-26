В Петербурге спустили на воду новую подлодку "Волхов"

Подводная лодка "Волхов" проекта 636.3 торжественно спущена на воду на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Ожидается, что все работы на субмарине "Волхов" будут завершены к концу осени следующего года, тогда же лодка войдет в состав Тихоокеанского флота России.

Всего в рамках проекта 636.3 построят шесть подлодок. Первую дизель-электрическую субмарину - "Петропавловск-Камчатский" - уже передали Тихоокеанскому флоту.

Осенью на "Адмиралтейских верфях" началось строительство подлодок "Магадан" и "Уфа". Окончание строительства всех подлодок запланировано к 2022 году.

Лодки проекта 636.3 - это "Варшавянки" нового поколения. От субмарин проекта 636 они отличаются более мощными дизель-генераторами и улучшенной маневренностью. Их сложно заметить, поскольку они практически бесшумные. На них установлены современные радиолокационные и гидроакустические комплексы.

Кроме того, на лодках проекта 636.3 улучшены бытовые условия экипажа, в который входят 52 человека. В автономном плавании подлодка сможет находиться до 45 суток.