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26.12.2019 11:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге спустили на воду новую подлодку "Волхов"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Подводная лодка "Волхов" проекта 636.3 торжественно спущена на воду на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Ожидается, что все работы на субмарине "Волхов" будут завершены к концу осени следующего года, тогда же лодка войдет в состав Тихоокеанского флота России.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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Всего в рамках проекта 636.3 построят шесть подлодок. Первую дизель-электрическую субмарину - "Петропавловск-Камчатский" - уже передали Тихоокеанскому флоту.

Осенью на "Адмиралтейских верфях" началось строительство подлодок "Магадан" и "Уфа". Окончание строительства всех подлодок запланировано к 2022 году.

Лодки проекта 636.3 - это "Варшавянки" нового поколения. От субмарин проекта 636 они отличаются более мощными дизель-генераторами и улучшенной маневренностью. Их сложно заметить, поскольку они практически бесшумные. На них установлены современные радиолокационные и гидроакустические комплексы.

Кроме того, на лодках проекта 636.3 улучшены бытовые условия экипажа, в который входят 52 человека. В автономном плавании подлодка сможет находиться до 45 суток.

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