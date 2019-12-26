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26.12.2019 15:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петрозаводске Полицейский Дед Мороз поздравил трудных подростков

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба МВД Карелии Фото: Пресс-служба МВД Карелии
Фото: Пресс-служба МВД Карелии

В Карелии стартовала всероссийская акция "Полицейский Дед Мороз". Сотрудники правоохранительных органов в нетипичных для себя образах посещают детские дома, школы-интернаты, семьи коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также социально неблагополучные и малообеспеченные семьи.

Фото: Пресс-служба главы КЧР
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В городе Беломорске, например, юным участникам дорожного движения вручили аксессуары со светоотражающими элементами и объяснили, как их использовать. В Прионежском районе посетили маленьких жителей с ограниченными возможностями здоровья.  А в Петрозаводске Дед Мороз и Снегурочка отправились к подросткам, которые какое-то время находились в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. С ними поехала и корреспондент "РГ".

В одной семье у молодой еще мамы, которой около 35 лет, девять детей. Правда на старших она лишена родительских прав и дети живут в Кемском районе с отцом. В Петрозаводске с женщиной находятся пятеро детей. Один из старших учится в пятом классе и, к сожалению, с сотрудниками полиции он уже хорошо знаком. В этот раз, правда, сотрудники полиции спрашивали не о проступках, а попросили рассказать стихотворение. Мальчик опустил голову: с запоминанием рифм у него плохо.

- Уроки в школе не пропускаешь? -  спросила Снегурочка.

- Нет, - быстро ответил мальчик.

Но мама призналась, что разное случается. Снегурочка незло пожурила мальчишку и вручила ему сладкий подарок. Парнишка был приятно удивлен. Сладкие подарки получили и его братишки и сестренки, чтобы никому не было обидно.
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В следующей семье четверо сыновей. Старший уже вышел из того возраста, когда ходят на елку и рассказывают стихотворения. Парень находится в СИЗО, вместе с приятелями он вскрывал припаркованные автомобили и забирал оттуда ценные вещи. Еще один сын не так давно вернулся из центра для несовершеннолетних правонарушителей. На полицейских, даже в костюмах сказочных персонажей, мальчик смотрел хмуро. Но потом оттаял, видя, как радуются Деду Морозу со Снегурочкой его младшие братья и сестры.

- Дети все равно остаются детьми, - признался Дед Мороз, когда мы шли на очередной адрес. - Они ждут Новый год, хотят чуда.

Да и, справедливости ради, стоит отметить, что часто Полицейский Дед Мороз приходит в семьи сложные, например, где родители злоупотребляют спиртным, или где мама с папой любят детей, но в силу своего материального положения не могут подарить им праздник. Вот и получается, что Дед Мороз и Снегурочка, которые в будни являются очень строгими сотрудниками при погонах и служебных удостоверениях, оказываются единственными, кто дарит этим детям сказку.

Всероссийская акция "Полицейский Дед Мороз" продлится до 15 января 2020 года.

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