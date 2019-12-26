Аксенов увидел плюс в уголовном деле о поездах на Крымском мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что возбуждение на Украине уголовного дела в связи с запуском движения поездов по Крымскому мосту, свидетельствует о признании официальным Киевом существования мостового перехода. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Во всей этой истории есть, по крайней мере, один плюс: украинская власть теперь официально признала то, что долго пыталась отрицать: мост существует в реальности, а не в декорациях Мосфильма, и по нему ездят реальные поезда, - отметил глава республики.

По словам Аксенова, в Киеве и в государствах Европы улучшающие жизнь крымчан успешные проекты вызывают истерическую реакцию, поскольку обнуляют попытки "украинских блокад и западных санкций".

- И Киев, и Брюссель преследуют одну и ту же цель: нанести наибольший вред крымчанам, - подчеркнул он. - А когда Россия срывает эти планы, их авторы и исполнители теряют самообладание и начинают кидаться угрозами и уголовными делами.

Как сообщалось, после прохождения 25 декабря пассажирского поезда Санкт-Петербург - Севастополь по Крымскому мосту так называемая "прокуратура Автономной республики Крым" открыла уголовное производство по факту незаконного пересечения поездом границы Крыма в районе Керченского пролива.