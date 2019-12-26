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26.12.2019 18:14
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Китайский инвестор захотел организовать круизы по Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Государственного совета Республики Крым Фото: Пресс-служба Государственного совета Республики Крым
Фото: Пресс-служба Государственного совета Республики Крым

Руководитель одной из крупных инвестиционных компаний в сфере туризма Китайской Народной Республики Чэнь Цзинлян после визита на полуостров выразил готовность инвестировать средства компании в создание яхтенных марин, а также организовать круизы вдоль крымского побережья. Об этом рассказал председатель комитета по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Фото: пресс-служба Черноморские круизы
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- Для бизнеса это направление - абсолютно чистый лист, - считает Черняк. - Не надо ничего ломать и реконструировать. Можно начинать с чистого листа. Они рассматривают вопрос покупки круизного корабля, который курсировал бы вдоль черноморского побережья Краснодарского края и Крыма. Одного "Князя Владимира" маловато, и они понимают, что это выгодно. Компания не бедная: каждый год они отправляют из Китая до пяти миллионов туристов, поэтому в Крыму они видят большую перспективу, и это направление для бизнеса им очень интересно.

Чэнь Цзинляна также заинтересовали водные виды отдыха, организация охоты.

- Сегодня самыми посещаемыми городами в России для китайцев стали Москва и Санкт-Петербург, - рассказал Цзинлян. Наша компания хотела бы включить в этот список и Республику Крым, поскольку видит большие перспективы в этом направлении.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Цзинлян намерен вернуться на полуостров с большой делегацией бизнесменов, чтобы обсудить все нюансы организации совместной деятельности. Профильный комитет познакомит гостей с популярными видами туризма республики - военным, историческим, гастрономическим, этнографическим, а также с маршрутами по местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны, жизнью царской семьи Романовых.

- Думаю, что гостей из Поднебесной привлечет климат, многообразная природа Крыма и санаторно-курортное лечение, - заключил Алексей Черняк. - К тому же на полуострове через несколько лет будет создана игорная зона, которая также станет значимым объектом и для туристической сферы. Крым уже имеет опыт приема организованных групп туристов из КНР. И есть туристические компании, готовые создавать турпродукт специально для таких гостей.

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