Ассоциация юристов России провела обзор судебной практики по взысканию компенсаций морального вреда. Правовая тенденция: в среднем компенсации по-прежнему малы, и на практике за раны породистому коту можно получить в два раза больше, чем за травмы простого рабочего на производстве.

В Нижнем Новгороде электромонтер сорвался со стремянки. Падение вышло крайне неудачным: мужчина получил сложный перелом плеча, перенес несколько операций и в конечном счете утратил 30 процентов профессиональной трудоспособности. Суд счел, что работодатели должны отвечать за то, что не создали безопасных условий электромонтеру. Поэтому в пользу работника была взыскана компенсация морального вреда - пять тысяч рублей.

В этом году компенсации морального вреда получили более 14 тысяч взыскателей

А в Москве сотрудники специализированного салона для груминга домашних животных во время стрижки повредили лапы мейн-куна - это такая порода кошек. Теперь животное больше не может опираться на задние конечности. В ветеринарной клинике питомцу диагностировали переломы шейки бедра, провели операцию по удалению обоих суставов.

Безусловно, грумеры в ответе за тех, кому навредили: владельцы кота по решению суда получили в качестве компенсации морального вреда десять тысяч рублей. В два раза больше, чем сорвавшийся со стремянки электрик.

Более того, компенсация за травмированного кота вышла такой же, как компенсация за гибель близкого родственника под колесами поезда. В Ростове-на-Дону суд как раз взыскал в пользу матери и брата погибшего мужчины десять тысяч рублей.

Как рассказывает председатель комиссии Ассоциации юристов России по вопросам определения размеров компенсаций морального вреда Ирина Фаст, примеры крупных взысканий, когда назначаются миллионы рублей, единичны. Они есть, но, увы, пока правовой погоды не делают.

"Согласно официальной статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, средний размер компенсации за жизнь и здоровье в первом полугодии 2019 года составил 84 тысячи рублей, - рассказывает Ирина Фаст. - Это означает, что крупные, миллионные, взыскания присуждаются крайне редко, а основная масса пострадавших людей получает за вред здоровью или потерю близкого от 50 тысяч до 200 тысяч рублей".

Всего, по ее данным, в этом году компенсации получили 14 тысяч взыскателей. Разброс сумм велик. В Республике Коми девочка в ходе занятий в танцевальном коллективе получила травму позвоночника и провела в больнице двадцать один день. Руководители клуба, где все произошло, пытались доказать, что ребенок проявил неосторожность, то есть сам виноват. Суд с этим не согласился и взыскал в пользу родителей за моральные страдания пять тысяч рублей. То есть тоже в два раза меньше, чем за кота.

А медики Петропавловска-Камчатского заплатят 6 миллионов рублей родителям мальчика, который стал инвалидом из-за бездействия врачей. Родители, заметив симптомы, пытались получить помощь, но врачи не видели проблем, пока болезнь не зашла далеко.

Московский же областной суд взыскал с убийц 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда вдове убитого.

Сейчас специальная комиссия Ассоциации юристов разрабатывает методику определения размера морального вреда. Идея проекта в том, чтобы дать судьям определенные ориентиры для назначения компенсаций. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что в похожих ситуациях, например, потери близкого, не должно быть такого разброса - от копеек до миллионов.

"Руководство Верховного суда не раз высказывалось против необоснованного занижения размеров присуждаемых выплат, в том числе компенсаций морального вреда. Однако нижестоящие инстанции на эти высказывания не реагируют, ситуация по взысканиям не меняется: суммы по-прежнему разные, и с массе своей мизерные", - рассказывает Ирина Фаст.

Кстати, не так давно председатель Совета судей России Виктор Момотов заявил, что в Верховном суде будет проработан вопрос о возможности подготовки новых разъяснений по вопросу о компенсациях морального вреда. "Нельзя не отметить, что Верховный суд уделяет значительное внимание институту компенсации морального вреда, формируя единообразную судебную практику по целому ряду социально значимых категорий дел", - подчеркнул Виктор Момотов.