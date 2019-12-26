На Кубани бывший муж пять лет прятал ребенка от родной матери

В кубанском городе Армавире разразился громкий скандал: судебные приставы по решению Новокубанского районного суда забрали 8-летнего ребенка из частной школы, в которую его устроил 36-летний отец, и передали в реабилитационный центр. Как выяснилось, этот семейный конфликт тянется больше пяти лет - все это время бывший муж скрывал местонахождение мальчика, сведя на нет попытки родной матери видеться с ним, и даже был объявлен в розыск.

Супруги прожили вместе 3,5 года, и после развода двухлетний мальчик остался жить с мамой. В сентябре 2014 года мужчина взял сына погостить у бабушки с дедушкой в Новокубанск, однако в дальнейшем отказался его вернуть. Тогда женщина в отчаянии обратилась за помощью к Уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском крае.

- Отец мальчика долгое время препятствовал решению суда - не давал матери общаться с сыном, скрывал его, за что был неоднократно привлечен к административной ответственности, а позже объявлен в розыск. Ребенка он удерживал у своих родителей. 20 июня прошлого года Новокубанский районный суд вынес решение - отобрать у отца мальчика и временно поместить в Краснодарский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних. Главная цель - наладить отношения родителей с ребенком, а также между собой. Сегодня мать регулярно навещает сына, с семьей работают психологи, - прокомментировала ситуацию "Российской газете" Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен момент передачи мальчика матери. На кадрах ребенок плачет, вырывается из рук, рядом стоит полицейский в бронежилете.

"Буквально через десять минут после этого происшествия, которое снял на телефон работник школы, сын успокоился, и мы всю дорогу не отпускали друг друга из объятий. Теперь я с ним постоянно общаюсь, и вчера в который раз с удивлением услышала, что он скучает по папе, так как редко его видит - он только приезжает на выходные вместе с новой женой", - рассказывает мама мальчика.

Сейчас женщина намерена обратиться в Следственный комитет, чтобы провели проверку по факту разглашения персональных данных. По ее словам, после публикаций в соцсетях началась настоящая травля и все только из-за того, что она "отстаивает законное право на воспитание сына".