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Текст:   Ирина Белова  ,  Наталья Коротченко  ,  Евгений Петров  ,  Михаил Пинкус  ,  Анна Юркова 
18:28 26.12.2019
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8052)

Метр на взлете

Почему в регионах выросли цены на квартиры в новостройках

На 8,7 процента в среднем подорожали за год новостройки в российских регионах. Такой подсчет сделали аналитики федерального портала недвижимости "Мир квартир". Корреспонденты "РГ" разобрались, почему выросла стоимость квартир, и выяснили, стоит ли покупать жилье по новогодним акциям.

Анализ рынка недвижимости затронул 70 городов с населением более 300 тысяч человек. Эксперты сравнили цены - новостройки подорожали в 64 городах. Стоимость квартир за год выросла примерно на пять тысяч рублей за "квадрат". Больше других (примерно на 20 процентов) подорожало жилье в Магнитогорске, Астрахани, Иркутске, Краснодаре, Хабаровске, Сочи. .Вслед за новостройками цены поднялись и на вторичном рынке. Часть покупателей новостроек поняв, что не потянут ипотеку даже по сниженным ставкам, бросились смотреть предложения на рынке. Оценив волну спроса, хозяева "вторички" ободрились и переписали ценники. В Магнитогорске риелторы не заметили спроса на новостройки. Отметили лишь сезонное оживление рынка, когда люди пытаются купить квартиры накануне новогодних праздников. Но, как отметил президент гильдии риелторов Магнитогорска Павел Рыбушкин, в первые месяцы 2020 года ситуация стабилизируется. "Пока мы не видим факторов для резкого роста цен, поэтому покупку квартир я бы отложил на пару месяцев".

Вслед за новостройками цены поднялись и на вторичном рынке

По данным риелторских агентств Магнитогорска, цена квадратного метра жилья в новостройках сегодня составляет от 30 до 31,5 тысячи рублей, в черновой отделке - 28 тысяч. Купить студию можно за 700-800 тысяч. А наиболее ходовые однокомнатные квартиры площадью более 30 квадратных метров тянут на миллион и выше. Предновогоднее оживление рынка отмечается в пределах десяти процентов.

В Астрахани цена "квадрата" взлетела аж на 21 процент. По оценкам местных риелторов, подорожание новостроек связано с падением темпов строительства. "С введением эскроу-счетов большинство застройщиков ушли с рынка, а те, кто остался, сдают последние объекты. Будут ли они работать дальше, сказать сложно: своих денег у них нет, а если брать кредиты, то это снова повысит стоимость жилья", - говорит риелтор Лидия Хлебникова. Сейчас, по ее словам, в Астрахани новые "однушки" площадью 42-46 квадратных метров продаются от двух до 2,2 миллиона рублей в зависимости от типа дома, двухкомнатные (60-70 квадратных метров) за 2,6-3,1 миллиона. И спрос на них не падает.

Если присмотрели квартиру - берите сейчас. В новом году цены будут только расти. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Кубань - тоже в лидерах по росту цен на квартиры в новостройках. Аналитики рынка недвижимости объясняют: это подорожание связано с ажиотажным спросом на новое жилье в конце 2018 и начале 2019 годов, а также с общим информационным фоном о росте цен на недвижимость. Даже на окраинах Краснодара квадратный метр ползет вверх. Кроме того, застройщики оправданно ждут сокращения предложений на рынке из-за ухода значительной части игроков.

В Краснодаре квартиры в новостройках до сих пор продолжают дорожать. "И, скорее всего, в следующем году эта тенденция сохранится, - отмечает президент Кубанской палаты недвижимости Александр Литовка. - Поэтому новогодний период, пожалуй, традиционно выгодный для покупки недвижимости - застройщики организуют акции, да и на рынке вторичного жилья собственники охотнее идут на уступки".

Квартиры в сочинских новостройках тоже выросли в цене из-за повышенного спроса и малого количества строящихся домов. "Их можно буквально пересчитать по пальцам. Все это приводит к дефициту жилья, - говорит президент Гильдии риелторов Сочи Юлия Усачева. Ходовая однокомнатная квартира на курорте стоит примерно от 3,6 миллиона рублей, а двухкомнатная - от шести миллионов.

Причем речь идет о самом дешевом жилье, удаленном от центра Сочи. "По сравнению с прошлым годом спрос на квартиры в новостройках не увеличился и не снизился, а остался стабильным, - заключила президент Гильдии риелторов Сочи. - Конечно, если вы решились на покупку нового жилья, то есть смысл совершить сделку сейчас, потому что многие застройщики с конца декабря по январь-февраль предлагают различные акции, бонусы и рассрочки, а падения цен на квартиры в следующем году не ожидается".

Фото: Сергей Савостьянов
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Накануне Нового года свои исследования по росту цен на новостройки представили и другие порталы недвижимости.

По версии "Авито Недвижимость" в тройку лидеров по динамике роста цен за неполные полгода (с начала июля по конец ноября) вошли: Чувашия, Краснодарский край и Ленинградская область.

В Чувашии подтвердили подорожание квартир, объяснив тем, что цена квадратного метра на старте продаж стала соответствовать стоимости, которую ранее продавцы указывали при готовности дома 50%. "Оно происходит на фоне того, что все меньше остается строек, которые видят реальные деньги, - пояснила Ольга Кваскова, специалист по недвижимости чебоксарской строительной компании. - Рост цен происходит по мере уменьшения остатков у застройщиков позиций по старой форме договора долевого участия".

Сегодня в Чебоксарах однокомнатную квартиру в новом доме можно купить за 1,7 миллиона рублей, а "двушку" в 50 кв. м - за 2,4 миллиона.

Акции по снижению цены проводятся периодически, и не только под Новый год, поэтому торопиться с покупкой не стоит, - советуют специалисты.

Комментарий

Олег Репченко, руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости":

- Основной итог года - прогнозируемого резкого взлета цен не произошло. Быстрого подорожания жилья не стоит ожидать и в 2020 году. Несмотря на рост затрат застройщиков, доходы населения остаются ограниченными - у людей банально нет лишних денег на покупку недвижимости. Удача года - реформа долевого строительства (с привлечением проектного финансирования от банков и продажей через эскроу-счета) прошла безболезненно, не случилось массового банкротства застройщиков и резкого сокращения объема новостроек. Хотя такие риски были, что система просто не успеет перестроиться и часть застройщиков не сможет перейти на новые правила. Кроме падения доходов населения рынку жилья сейчас помогает стабилизироваться снижение ставок. С одной стороны, это приводит к дешевеющей ипотеке, что стимулирует спрос. А с другой - происходит переток инвестиционных денег из финансовой сферы на рынок недвижимости. Ведь депозиты стали низкодоходными, а вот аренда жилья превышает доходность по банковским депозитам. Поэтому инвесторы будут перестраиваться.

Подготовил Андрей Полынский

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Андрей Полынский

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