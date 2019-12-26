В Краснодаре появится уникальная скульптура "45-я параллель"

В столице Кубани в 2020 году установят скульптурную композицию "45-я параллель", раскрывающую уникальное географическое положение южного города. Об этом рассказал известный российский ученый и депутат Госдумы Артур Чилингаров. Проект реализует Краснодарское региональное отделение Русского географического общества совместно с одним из крупных сетевых ритейлеров.

- В 2020 году мы отметим 175 лет с момента основания Русского географического общества. В Краснодаре к юбилею установят монументальное скульптурное произведение "45-я параллель". Этот проект привлечет внимание к уникальному географическому положению южной столицы, равноудаленной от Северного полюса и экватора, - рассказал известный исследователь, Герой Советского Союза и Герой России, вице-президент РГО Артур Чилингаров.

По эскизам знак предстанет в форме земного шара с выделенным "поясом" параллели, на которой прохожий прочтет названия расположенных на этой широте еще нескольких крупных городов - Бордо, Турин, Онтарио и Нью-Йорк. Сейчас мастера как раз изготавливают форму для отлива монумента в бронзе. Всего в работе задействовано свыше 50 специалистов.

Кстати

Как известно, Краснодар имеет особое географическое положение - он расположен на 45-й параллели северной широты, которая равноудалена от Северного полюса и экватора. С запада на восток параллель проходит в районе Яблоновского моста, перекресток улиц Индустриальной и имени Захарова, пересекает озеро Старая Кубань, улицу имени Невкипелого, затем через Республику Адыгея убегает вглубь континента Евразия до острова Сахалин. Обогнув Землю через Тихий океан, Северную Америку, Атлантический океан и Европу, 45-я параллель возвращается в Краснодар со стороны Крыма и Тамани.