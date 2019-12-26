В Совфеде не увидели новизны в подготовке США кибервойны против РФ

В Совфеде не увидели никакой новизны в сообщениях американских СМИ о разработке в США новой тактики ведения информационной войны против России. Об этом RT заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

- США все время ведут информационную войну против России, - считает член Совета Федерации от Республики Крым. - Это некий смысл жизни для американского сообщества. Так что ничего оригинального в этом заявлении нет. Что же касается противодействия российскому вмешательству в выборы - американцы уже достигли процентного эффекта. Россия никогда не вмешивалась в выборный процесс и не собирается.

По мнению Цекова, чтобы ни разработали американцы, эффект от их кибервлияния на РФ будет ничтожным.

- Российское общество консолидировано, очень хорошо понимает характер и менталитет американского сообщества, - считает Сергей Цеков. - Так что никакой пропаганде с их стороны мы не поддаемся.

Ранее The Washington Post написало о подготовке американским киберкомандованием тактики ведения информационной войны против России для предотвращения вмешательства в президентские выборы-2020 в США.