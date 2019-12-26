Юная шахматистка из Екатеринбурга стала международным гроссмейстером

Уральская 15-летняя шахматистка Лея Гарифуллина стала международным гроссмейстером. Для получения титула ей нужно было выполнить три нормы: девочка справилась с задачей за полгода, что очень быстро, обычно на это уходят годы.

Первую норму Лея выполнила на чемпионате Европы в Турции, вторую и третью - на турнирах в Челябинске. Заявку на присвоение статуса должны рассмотреть в Международной шахматной федерации (FIDE).

- Вероятности, что не подтвердят, просто нет, - рассказывает мама шахматистки Альбина. - Это техническая формальность - там должны ознакомиться с документами и все. Присваивать звания будут на ближайшем конгрессе FIDE, который состоится в конце февраля.

Передвигать фигуры на доске Лею Гарифуллину научил старший брат, когда ей было лет пять-шесть: он занимался в шахматном кружке, а она тогда ходила в секцию художественной гимнастики. Игра в шахматы девочке понравилась, она стала интересоваться, почему брат ходит на занятия, а она нет.

- И мы отвели ее в кружок, ей было шесть с небольшим. Как только пришли, ее первый тренер Юлия Смирнова, сказала: "Лея должна заниматься шахматами". А потом дочка заявила, что гимнастика ей не нужна: только шахматы, - продолжает мама.

Сейчас девочка занимается в Гроссмейстерском центре имени Анатолия Карпова при президенте Федерации шахмат Свердловской области и Уральской шахматной академии.

- У нее талант от природы, - говорит нынешний наставник Леи Андрей Шариязданов. - Но 80 процентов успеха - это все-таки труд. Лея умеет работать. В детских шахматах у нее уже почти все выиграно: она действующая чемпионка мира среди девушек до 16 лет, двукратная чемпионка России среди девушек. Сейчас переходим во взрослые шахматы. Цель - мировая женская шахматная корона.

Опыт выступления на взрослых соревнованиях у шахматистки есть: в прошлом году она стала восьмой на мировом чемпионате по блицу среди женщин. 26 декабря она начинает выступления на чемпионат мира по рапиду и блицу среди мужчин и женщин, который стартовал накануне в Москве.

Самым юным международным гроссмейстером в России среди женщин Лея не станет: с 2012 года статус удерживает Александра Горячкина, которая завоевала звание в 14 лет. Среди мужчин самым молодым гроссмейстером в истории шахмат является Александр Карякин - он подтвердил титул в 12 лет. Кстати, с Карякиным Лея поддерживает хорошие отношения, играла с ним несколько товарищеских матчей - победы, правда, пока что оставались за ним.