Дух советского Свердловска воссоздали в ресторане "Дубровин"

Здание гостиницы "Центральной" строилось с 1926 по 1928 гг. - это была первая в городе действительно большая гостиница. Архитектором здания был выбран Владимир Дубровин, его проект победил на конкурсе в 1927 г. Проект отличался небывалым размахом: бетонные колонны, высокие потолки с лепниной, широкие мраморные лестницы с ковровыми дорожками, огромные люстры и зеркала.
Ресторан "Дубровин" гордо носит имя архитектора отеля. Белые колонны, резные зеркала, хрустальные люстры и огромные панно с видами советского Свердловска - строго, но при этом свежо и уютно. Первый, большой зал с панно получился светлым, а второй выполнен в кабинетном стиле. На панно и картинах обыграли стилистику Екатеринбурга - виды Динамо, Центральной гостиницы и акватории городского пруда.
Ресторан получился отличным от тех, что открываются в последнее время - он вышел изысканным и интеллигентным.
В "Дубровине" особая сервировка - на белоснежных скатертях в хрустальных вазах стоят пышные букетики гипсофилов. Любимые советские цветы (астры, нарциссы, гладиолусы) меняются в зависимости от времени года. Настроение задает и музыка, знакомая с детства, и "те самые" фильмы. А официантки встречают в элегантных платьях с воротничками и с плетеными косичками.
Меню сочетает в себе лучшие рецепты с домашних широких застолий, новогодних праздников и ресторанов того времени. Отдельное внимание заслуживает тот факт, что при его создании внимательно изучалась книга "О вкусной и здоровой пище" 1960х годов. Меню включает специальную фирменную страничку с выборкой лучших блюд от шеф-повара.
Цитаты из меню:
Сало любимых видов с зеленым луком и хлебом
Оливье из буженины с раковыми шейками
Щи в горшочке под шапкой из слоеного теста
Цыпленок тапака с домашним соусом из хрена
Перепечена из семги с соусом из белого вина
Корзина беляшей
Торт Прага
К каждому супу подается маленький комплимент - одна из пяти видов домашних настоек. Есть, конечно, и самогон, а названия коктейлей продолжают отсылать к советской эпохе: "Сушка", "Вишневый сад" и "Чкаловский".
В карте напитков особое внимание уделяется российским винам, которые подают в белорусском хрустале - раньше такие бокалы ждали праздников в сервантах. Кофе и чай выносят на миниатюрных алюминиевых подносах. Чай сервируют в граненом стакане и подстаканниках из никеля, которые делают в Екатеринбурге. При заказе кофе угощают халвой или шоколадными конфетами, а к чаю подают фруктовые чипсы с вареньем.
"Дубровин" - это ресторан, куда можно отправиться с родителями и гостями города. С родственниками у вас наверняка случится вечер воспоминаний, а вторым вы расскажете про историю Екатеринбурга.
Ресторан советской кухни "Дубровин": г. Екатеринбург, ул. Малышева, 74.
Пресс-релиз предоставлен ООО "Ресторан Центральный"