Дух советского Свердловска воссоздали в ресторане "Дубровин"

Сегодня отель "Центральный" является достоянием города и легендой столицы Урала. История гостиницы неразрывно связана с политическими веяниями и событиями конца XIX-XX вв.

Здание гостиницы "Центральной" строилось с 1926 по 1928 гг. - это была первая в городе действительно большая гостиница. Архитектором здания был выбран Владимир Дубровин, его проект победил на конкурсе в 1927 г. Проект отличался небывалым размахом: бетонные колонны, высокие потолки с лепниной, широкие мраморные лестницы с ковровыми дорожками, огромные люстры и зеркала.

Ресторан "Дубровин" гордо носит имя архитектора отеля. Белые колонны, резные зеркала, хрустальные люстры и огромные панно с видами советского Свердловска - строго, но при этом свежо и уютно. Первый, большой зал с панно получился светлым, а второй выполнен в кабинетном стиле. На панно и картинах обыграли стилистику Екатеринбурга - виды Динамо, Центральной гостиницы и акватории городского пруда.

Ресторан получился отличным от тех, что открываются в последнее время - он вышел изысканным и интеллигентным.

В "Дубровине" особая сервировка - на белоснежных скатертях в хрустальных вазах стоят пышные букетики гипсофилов. Любимые советские цветы (астры, нарциссы, гладиолусы) меняются в зависимости от времени года. Настроение задает и музыка, знакомая с детства, и "те самые" фильмы. А официантки встречают в элегантных платьях с воротничками и с плетеными косичками.

Меню сочетает в себе лучшие рецепты с домашних широких застолий, новогодних праздников и ресторанов того времени. Отдельное внимание заслуживает тот факт, что при его создании внимательно изучалась книга "О вкусной и здоровой пище" 1960х годов. Меню включает специальную фирменную страничку с выборкой лучших блюд от шеф-повара.

Цитаты из меню:

Сало любимых видов с зеленым луком и хлебом

Оливье из буженины с раковыми шейками

Щи в горшочке под шапкой из слоеного теста

Цыпленок тапака с домашним соусом из хрена

Перепечена из семги с соусом из белого вина

Корзина беляшей

Торт Прага

К каждому супу подается маленький комплимент - одна из пяти видов домашних настоек. Есть, конечно, и самогон, а названия коктейлей продолжают отсылать к советской эпохе: "Сушка", "Вишневый сад" и "Чкаловский".

В карте напитков особое внимание уделяется российским винам, которые подают в белорусском хрустале - раньше такие бокалы ждали праздников в сервантах. Кофе и чай выносят на миниатюрных алюминиевых подносах. Чай сервируют в граненом стакане и подстаканниках из никеля, которые делают в Екатеринбурге. При заказе кофе угощают халвой или шоколадными конфетами, а к чаю подают фруктовые чипсы с вареньем.

"Дубровин" - это ресторан, куда можно отправиться с родителями и гостями города. С родственниками у вас наверняка случится вечер воспоминаний, а вторым вы расскажете про историю Екатеринбурга.

Ресторан советской кухни "Дубровин": г. Екатеринбург, ул. Малышева, 74.

www.dubrovin-rest.ru.

Пресс-релиз предоставлен ООО "Ресторан Центральный"