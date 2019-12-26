На Урале приставы нашли в ванне должника и вора

Судебные приставы в Каменске-Уральском искали неплательщика алиментов и неожиданно нашли еще и мужчину, который находился в розыске. Оба они оказались волею случая в одной ванне.

Хронология событий такова: должник не явился по повестке, и домой к нему пришли приставы. Дверь открыла девушка, заверила, что дома одна, и предложила приставам убедиться в ее словах. Те обошли помещения и в санузле, где был выключен свет, в ванне обнаружили двух прячущихся мужчин.

Один из них был искомый неплательщик, а вот его приятель оказался никем иным, как гражданином, который уклонялся от отбытия наказания и находился в розыске.

- Он был приговорен по двум статьям УК РФ - 158 "Кража" и 166 "Угон машины" - к 2,5 годам, но не явился на оглашение приговора и исчез. Прямо из ванны приятели направились по своим "делам": один - в отдел полиции, второй - к приставам, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Должнику, к слову, теперь грозит еще и штраф до 1,5 тысячи рублей по статье 17.8 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности должностного лица.