Новости

В Совфеде не увидели новизны в подготовке США кибервойны против РФ 10:46
Токсиколог назвал категорически не сочетающиеся с алкоголем лекарства 10:42
В Якутии после гибели людей на переправе начали проверку 10:41
Третий малый ракетный корабль с "Калибрами" заложили в Комсомольске 10:37
В Башкирии пенсионерку поселили в заброшенной школе 10:33
Задержанный за взятку и.о. прокурора Норильска арестован на два месяца 10:30
Напавшего на учительницу школьника заподозрили в покушении на убийство 10:25
Инвестиции Фонда развития Дальнего Востока и Арктики увеличились 10:24
На Урале приставы нашли в ванне должника и вора 10:23
Госсекретарь США может посетить Минск в январе 10:21
Минспорта РФ утвердило программу подготовки к Евро-2020 10:17
Потанин признан самым удачливым российским бизнесменом по версии Forbes 10:12
Суд оставил без изменений приговор экс-мэру Челябинска 10:05
Юная шахматистка из Екатеринбурга стала международным гроссмейстером 10:02
Россияне смогут регистрировать новые автомобили в салонах 10:02
"Бэтмена" Роберта Паттинсона показали в новом костюме 10:02
Обновленный Mitsubishi ASX сертифицирован для России 10:00
Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом 09:56
В Приморье ребенок случайно застрелил свою четырехлетнюю сестру 09:56
Аксенов увидел плюс в уголовном деле о поездах на Крымском мосту 09:43
В Зауралье задержали бывшего замглавы района за хищение 18 миллионов 09:40
Видео: лихо гонявший по болоту внедорожник утонул в яме 09:38
В Свердловской области школьница умерла, упав с дивана 09:33
В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы 09:30
Президент Узбекистана принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве 09:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
26.12.2019 10:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале приставы нашли в ванне должника и вора

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Судебные приставы в Каменске-Уральском искали неплательщика алиментов и неожиданно нашли еще и мужчину, который находился в розыске. Оба они оказались волею случая в одной ванне.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Судебным приставам могут поручить надзор за всеми, кто занимается долгами

Хронология событий такова: должник не явился по повестке, и домой к нему пришли приставы. Дверь открыла девушка, заверила, что дома одна, и предложила приставам убедиться в ее словах. Те обошли помещения и в санузле, где был выключен свет, в ванне обнаружили двух прячущихся мужчин.

Один из них был искомый неплательщик, а вот его приятель оказался никем иным, как гражданином, который уклонялся от отбытия наказания и находился в розыске.

- Он был приговорен по двум статьям УК РФ - 158 "Кража" и 166 "Угон машины" - к 2,5 годам, но не явился на оглашение приговора и исчез. Прямо из ванны приятели направились по своим "делам": один - в отдел полиции, второй - к приставам, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Должнику, к слову, теперь грозит еще и штраф до 1,5 тысячи рублей по статье 17.8 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности должностного лица.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Полномочия судебных приставов Разводы и алименты

Главное сегодня

Новак: Allseas еще может достроить "Северный поток-2"
Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз
Путин уволил пять генералов
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Путин: Главная цель правительства - улучшение жизни граждан