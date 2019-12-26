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26.12.2019 09:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кешбэк в придачу к елке

Новогодние деревья дорожают, но продавцы привлекают клиентов бонусами
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 293(8051)
Спрос на живые елки в стране растет уже третий год, утверждают эксперты. Установить в квартире на грядущий праздник именно такую нынче желают более 41 процента горожан. По данным аналитиков портала "Авито", их популярность за год выросла на десять процентов - несмотря на то что примерно на столько же подскочила цена.

Еще недавно рынок живых новогодних елей стремительно сокращался. С одной стороны, они не выдерживали конкуренции с искусственными деревцами, которые не требуют хлопот и могут использоваться годами, с другой - ужесточились правила заготовки и торговли лесным богатством.

- Необходимо заранее согласовать с муниципальными властями арендуемую площадку, обеспечить ее ограждением, обязательно кассовым аппаратом, информационной табличкой, прейскурантом, упаковочным материалом, огнетушителем и даже книгой отзывов. Обязательна санитарная уборка территории после окончания торговли. Поэтому на легальном рынке остались только крупные компании, - поясняет предприниматель Алексей Пантелеев.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В итоге количество елочных базаров в крупных городах сократилось как минимум на треть, а в небольших муниципалитетах их продажа и вовсе перешла в онлайн-режим.

- В прошлом году мы не смогли купить живую елку: ни одного базара в городе не нашли. Местные власти предлагали горожанам самим съездить в лес и срубить деревце, но у нас здоровье уже не то. В итоге заказали в Интернете елку в горшке. Пришла махонькая, но живая. Весной высадили ее в огороде, теперь всегда под рукой, - рассказал свой вариант решения проблемы житель Полевского Юрий Царев.

На Среднем Урале работают не менее пяти крупных онлайн-компаний по продаже елок. Большинство с федеральным размахом - представлены в нескольких городах страны, имеют логистическую инфраструктуру, свои питомники. Планово выращивают и продают новогодние деревья - от голубых датских елей до простых сосенок. Напоминать покупателям о грядущем празднике менеджеры начинают уже в ноябре и к 10 декабря у них сформирован портфель заказов. Дерево гарантированно доставят на дом в назначенный клиентом день - хоть 31 декабря. Могут даже установить и украсить. Понятно, услуги не бесплатные, да и сам товар недешев. Обычная уральская елка под потолок с доставкой на дом в этом году обойдется в четыре тысячи рублей - почти в сто раз выше себестоимости. Годом ранее она была на 500 рублей дешевле. Как пояснили в фирме, слишком быстро растут транспортные расходы.

Фото: РИА Новости
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Чтобы такими же темпами не терять клиентов, крупные елочные компании разрабатывают систему бонусов. Одни с нынешнего года установили для постоянных клиентов кешбэк - один процент за каждые десять сантиметров елки, другие предложили широкий выбор: заказываешь ель, привозят 20 - выбираешь ту, что пришлась по душе.

Альтернативный вариант, предлагаемый муниципальными властями, не столь изысканный, зато дешевый: как и в давние времена, можно самостоятельно съездить в лес и срубить елку, заплатив за это лесничеству. В Свердловской области в нынешнем году стоимость метрового дерева на корню - 47 рублей 72 копейки, двухметрового - 95 рублей 45 копеек, трехметрового - 143 рубля 19 копеек. Плюс затраты на бензин.

Любопытно, что в Ленинградской области в этом году разрешили бесплатно рубить елки к Новому году на участках, предназначенных для расчистки. То есть жители таким образом помогают работникам лесного хозяйства. На Урале власти не готовы видеть в горожанах волонтеров, а количество желающих оплачивать услугу сокращается: если в 2017 году было заключено 14 520 договоров купли-продажи елок на корню, то в 2018-м - 13 720.

Прямая речь

Сергей Куплевацкий, и.о. начальника департамента лесного хозяйства по УрФО:

- В прошлом году в УрФО на легальных елочных базарах было реализовано около 40 тысяч хвойных деревьев. Если такая покупка вас не устраивает, закон дает возможность заготовить елочку самостоятельно: нужно оплатить совсем небольшую сумму и обратиться в лесничество. Вреда лесу такая рубка не наносит, потому что всегда находятся участки, нуждающиеся в расчистке или прореживании. А вот за незаконно срубленную елку предусмотрены штрафы: для физлиц - от 3000 рублей, для юрлиц - от 200 тысяч. Если сумма причиненного ущерба превысит 5000 рублей, наступает уголовная ответственность. Лесные инспекторы за этим строго следят: год назад они провели в УрФО 3137 рейдов, выявили незаконную рубку 389 деревьев на 1952 тысячи рублей.

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