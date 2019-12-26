Пересядут ли чиновники со служебных автомобилей на такси

В Сургуте за два года поездок госслужащих на такси уже удалось сэкономить 50 миллионов бюджетных рублей. Пилотные проекты по пересадке чиновников со служебных автомобилей на такси действуют еще в нескольких регионах, но могут распространиться для урезания расходов и на федеральном уровне

Предложения по пересадке чиновников на такси подготовил минфин, сообщал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Пару лет назад такая работа проводилась в отношении самого минфина, но выяснилось, что использование агрегаторов оказывается дороже, чем закупка автомобилей и наем водителей. Теперь цены на услуги таксистов опустились, став более конкурентоспособными, считает Силуанов.

Вероятно, пересесть на такси со служебных авто предложат тем, кто занимает должности ниже руководителя структурного подразделения в федеральных органах власти. Класс обслуживания, скорее всего, будет установлен отдельно (и речь явно не про тариф "Эконом"). На подобную схему поездок в последние годы уже перешли отдельные федеральные и региональные ведомства. В крупных городах это связано не только с экономией средств, но и с ограниченным местом под парковку. В центре она зачастую платная, поэтому переход на такси позволяет убить сразу двух зайцев.

Если инициативу решат внедрить на федеральном уровне, то нужно будет серьезно проработать техническое исполнение, чтобы не допустить неэффективностей и потенциальных злоупотреблений, считает руководитель направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы Александра Суслина. Но таким способом вряд ли получится сэкономить огромные суммы, скептична аналитик.

Как вам это?

Александр Витько, министр здравоохранения Хабаровского края:

- В Хабаровском крае огромные расстояния, приходится в отдаленные уголки на самолетах и вертолетах летать. Работа министра - не кабинетная. Мы на Дальнем Востоке не избалованы. Если понадобится - пересяду со служебной машины на такси. Как решит губернатор, так и будет.

Вадим Шувалов, мэр Сургута:

- Мы приняли решение пересадить всех чиновников со служебного транспорта на такси еще два года назад. В результате за это время сэкономили больше 50 миллионов бюджетных рублей. Все эти деньги пошли в итоге на нужды Сургута. Тогда же провели аукцион по продаже части служебных машин администрации города. Реализовали 24 автомобиля и на вырученные деньги обновили оставшийся автопарк. В основном это машины оперативного пользования. Причем никаких возмущений со стороны тех, кого коснулась эта реформа, я ни разу не слышал.

Сергей Панчин, глава администрации Ульяновска:

- Сегодня каждый из нас может за пару секунд открыть мобильное приложение и заказать такси. Но насколько применима эта система в муниципальном управлении, экономична, может показать только время и скрупулезные расчеты. Решения должны быть взвешенными, иначе инициатива может иметь обратный эффект.

Тимур Меджитов, руководитель агентства информатизации и связи Удмуртии:

- Мы проводили подобный эксперимент в Удмуртии и решили переформатировать работу своего автопарка под такси, когда чиновник перед поездкой на сайте или в приложении заказывает машину. В этом случае она не простаивает без дела и после поездки возвращается в парк, чтобы принять другой заказ. Когда чиновникам нужно выезжать в районы, такси использовать не очень удобно и дорого. За министрами мы оставили все-таки свои автомобили. Они возят важные документы, у них зачастую очень плотный график и нет времени ждать машину.

Артем Прокофьев, депутат Госсовета Республики Татарстан:

- На служебных автомобилях в Татарстане внедрен GPS-контроль, так что и сейчас все передвижения можно отследить. Мне кажется, можно было бы протестировать на каком-нибудь ведомстве - пересадить чиновников на такси, а потом уже принимать решение повсеместно.

Подготовили Александр Филимоненко, Елена Мационг, Алексей Юхтанов, Яна Шамаева, Олег Платонов