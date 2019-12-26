Роспотребнадзор: Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс

Задержка рейса может испортить и деловую поездку, и отпуск. Должно очень сильно повезти, чтобы представители авиакомпании вышли к пассажирам, объяснились и рассказали о правах путешественников в такой ситуации. Поэтому лучше знать алгоритм действий заранее.

Перевозчик должен уплатить пассажиру штраф за задержку или опоздание самолета, если не докажет, что это произошло из-за обстоятельств непреодолимой силы, устранения неисправности, угрожающей жизни и здоровью пассажиров или других обстоятельств, не зависящих от перевозчика (пункт 1 статьи 795 ГК РФ), говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Регулярные рейсы выполняются по расписанию. Если оно изменилось, авиакомпания должна предупредить пассажиров. Рассказать о задержке и отмене рейса, и причинах этого, должны в аэропорту. Допускается устный рассказ или письменное объявление.

Время ожидания отсчитывается от времени, указанного в билете.

Порядок действий при задержке такой: поставить отметку в билете у представителя компании, направить претензию перевозчику, направить иск в суд к перевозчику. К иску и претензии нужно приложить копии авиабилета с отметкой, счетов с расходами за гостиницу, питание, звонки и так далее.

Если отлет откладывается по вине перевозчика, из-за задержки или отмены рейса, из-за плохих погодных условий, по техническим причинам, то авиакомпания обязана предоставить бесплатные услуги. Например, комнату матери и ребенка пассажиру с малышом до семи лет, два телефонных звонка или сообщения по электронной почте, и воду при ожидании рейса более двух часов.

При задержке более четырех часов пассажиров должны покормить, потом - каждый шесть часов днем, и каждые восемь - в ночное время. Если задерживается больше, чем на восемь часов днем и больше, чем на шесть ночью - должны разместить в гостинице. Проезд от аэропорта и хранение багажа при этом тоже за счет перевозчика.

Если в пункт назначения вовремя не доставлен багаж, перевозчик уплачивает штраф в размере 25 процентов МРОТ за каждый час просрочки, если не докажет, что просрочка произошла вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств или из-за обеспечения безопасности пассажиров.

В случае, когда авиакомпания не хочет предоставлять бесплатны услуги, можно предъявить претензию в аэропорту в течение шести месяцев. Можно потребовать компенсацию морального вреда.