Роспотребнадзор: Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс

Новости

Воронежский чиновник остался жив после покушения 12:20
Масштабные поставки Су-57 в войска начнутся в 2020 году 12:20
Муниципалитетам могут предоставить право определять архитектуру зданий 12:19
Лукашенко согласовал новых заместителей в министерства и ведомства 12:15
Красноярские ученые придумали как сделать коровье молоко дешевле 12:14
Под Воронежем взорвали автомобиль с главой района 11:56
Застройщикам, перешедшим на счета эскроу, выдали почти триллион рублей 11:53
В Петропавловске-Камчатском сильный ветер повредил зимний городок 11:47
В Симферополе силачи протащили состав весом более 1000 тонн 11:44
У гиперзвукового "Циркона" появится новая версия 11:36
В Башкирии следствие заинтересовалось травмой ребенка в школе 11:28
В Петербурге спустили на воду новую подлодку "Волхов" 11:25
При помощи государства 23 тысячи многодетных семей расплатятся за ипотеку 11:06
Новейшему кораблю Норвегии запретили выход в море 11:06
Антивозрастной крем привел женщину к тяжелой инвалидности 11:06
Кононов рассказал о позитивном влиянии Глушакова на "Спартак" 11:02
На Чернобыльской АЭС впервые после аварии установили новогоднюю елку 10:56
Биологи установили период начала эволюции танца 10:55
В Совфеде не увидели новизны в подготовке США кибервойны против РФ 10:46
Токсиколог назвал категорически не сочетающиеся с алкоголем лекарства 10:42
В Якутии после гибели людей на переправе начали проверку 10:41
Третий малый ракетный корабль с "Калибрами" заложили в Комсомольске 10:37
В Башкирии пенсионерку поселили в заброшенной школе 10:33
Задержанный за взятку и.о. прокурора Норильска арестован на два месяца 10:30
Напавшего на учительницу школьника заподозрили в покушении на убийство 10:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
26.12.2019 11:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Роспотребнадзор: Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)
Задержка рейса может испортить и деловую поездку, и отпуск. Должно очень сильно повезти, чтобы представители авиакомпании вышли к пассажирам, объяснились и рассказали о правах путешественников в такой ситуации. Поэтому лучше знать алгоритм действий заранее.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Перевозчик должен уплатить пассажиру штраф за задержку или опоздание самолета, если не докажет, что это произошло из-за обстоятельств непреодолимой силы, устранения неисправности, угрожающей жизни и здоровью пассажиров или других обстоятельств, не зависящих от перевозчика (пункт 1 статьи 795 ГК РФ), говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Фото: iStock
Куда на новогодние праздники уедут челябинцы

Регулярные рейсы выполняются по расписанию. Если оно изменилось, авиакомпания должна предупредить пассажиров. Рассказать о задержке и отмене рейса, и причинах этого, должны в аэропорту. Допускается устный рассказ или письменное объявление.

Время ожидания отсчитывается от времени, указанного в билете.

Порядок действий при задержке такой: поставить отметку в билете у представителя компании, направить претензию перевозчику, направить иск в суд к перевозчику. К иску и претензии нужно приложить копии авиабилета с отметкой, счетов с расходами за гостиницу, питание, звонки и так далее.

Если отлет откладывается по вине перевозчика, из-за задержки или отмены рейса, из-за плохих погодных условий, по техническим причинам, то авиакомпания обязана предоставить бесплатные услуги. Например, комнату матери и ребенка пассажиру с малышом до семи лет, два телефонных звонка или сообщения по электронной почте, и воду при ожидании рейса более двух часов.

При задержке более четырех часов пассажиров должны покормить, потом - каждый шесть часов днем, и каждые восемь - в ночное время. Если задерживается больше, чем на восемь часов днем и больше, чем на шесть ночью - должны разместить в гостинице. Проезд от аэропорта и хранение багажа при этом тоже за счет перевозчика.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Назван самый загруженный день для аэропортов и вокзалов

Если в пункт назначения вовремя не доставлен багаж, перевозчик уплачивает штраф в размере 25 процентов МРОТ за каждый час просрочки, если не докажет, что просрочка произошла вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств или из-за обеспечения безопасности пассажиров.

В случае, когда авиакомпания не хочет предоставлять бесплатны услуги, можно предъявить претензию в аэропорту в течение шести месяцев. Можно потребовать компенсацию морального вреда.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Власть Право Права человека Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Новак: Allseas еще может достроить "Северный поток-2"
Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз
Путин уволил пять генералов
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Путин: Главная цель правительства - улучшение жизни граждан