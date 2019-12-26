Роспотребнадзор рассказал, как выбирать фейерверки

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в преддверии праздников выпустило инструкцию о том, как правильно выбирать и использовать пиротехнические изделия.

Где покупать

Самое главное правило: пиротехнику можно приобретать лишь в магазинах и других официальных торговых точках, где на петарды, хлопушки и салюты не попадают солнечные лучи и осадки. То есть никаких уличных прилавков, в том числе в подземных переходах, и тем более покупок "с рук".

Не стоит приобретать пиротехнику в помятой или порванной упаковке. На изделиях должен быть сертификационный знак и знак обращения на рынке ЕАЭС. На упаковке обязательно должно быть:

- название

- предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности

- название и адрес изготовителя и поставщика

- дата окончания срока годности

- размер опасной зоны, список опасных факторов, которые могут привести

- требования по хранению и утилизации

- инструкцию по применению

- информация о подтверждении соответствия пиротехнических изделий требованиям технического регламента

- Вся эта информация должна быть изложена на русском языке, текст должен быть четким и хорошо читаемым. Предупредительные надписи должны быть выделены словом "ВНИМАНИЕ", - добавляют в региональном ведомстве.

Как использовать

Исключительно по инструкции. Нельзя запускать фейерверки и петарды в помещениях (кроме бенгальских огней, свечей для тортов и хлопушек), на стадионах, сценических площадках, объектах культурного наследия, во время массовых мероприятий и - что особенно важно - с крыш, балконов и лоджий.

Запрещено использовать пиротехнику лицам моложе 18 лет, запускать изделия с истекшим сроком годности, курить рядом с фейерверками, бросать в огонь, наклоняться над ними. Ни в коем случае не стоит поджигать затухший фитиль еще раз - это очень опасно, а к отработавшему пиротехническому изделию можно подходить лишь через десять минут.

Как хранить

Тоже в соответствии с инструкцией. Из общих правил следует помнить следующее:

- фейерверки, петарды и хлопушки нужно держать в сухих отапливаемых помещениях. Нельзя хранить их около батарей или сушить на нагревательных приборах отсыревшую пиротехнику.

- хранить в недоступных для детей местах

И напоследок правило для особо любознательных уральцев: категорически запрещено разбирать пиротехнические изделия.

- Помните, что любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания и нанесения человеку травмы, - говорят в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.