Роспотребнадзор рассказал, как выбирать фейерверки

Где покупать
Самое главное правило: пиротехнику можно приобретать лишь в магазинах и других официальных торговых точках, где на петарды, хлопушки и салюты не попадают солнечные лучи и осадки. То есть никаких уличных прилавков, в том числе в подземных переходах, и тем более покупок "с рук".
Не стоит приобретать пиротехнику в помятой или порванной упаковке. На изделиях должен быть сертификационный знак и знак обращения на рынке ЕАЭС. На упаковке обязательно должно быть:
- название
- предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности
- название и адрес изготовителя и поставщика
- дата окончания срока годности
- размер опасной зоны, список опасных факторов, которые могут привести
- требования по хранению и утилизации
- инструкцию по применению
- информация о подтверждении соответствия пиротехнических изделий требованиям технического регламента
- Вся эта информация должна быть изложена на русском языке, текст должен быть четким и хорошо читаемым. Предупредительные надписи должны быть выделены словом "ВНИМАНИЕ", - добавляют в региональном ведомстве.
Как использовать
Исключительно по инструкции. Нельзя запускать фейерверки и петарды в помещениях (кроме бенгальских огней, свечей для тортов и хлопушек), на стадионах, сценических площадках, объектах культурного наследия, во время массовых мероприятий и - что особенно важно - с крыш, балконов и лоджий.
Запрещено использовать пиротехнику лицам моложе 18 лет, запускать изделия с истекшим сроком годности, курить рядом с фейерверками, бросать в огонь, наклоняться над ними. Ни в коем случае не стоит поджигать затухший фитиль еще раз - это очень опасно, а к отработавшему пиротехническому изделию можно подходить лишь через десять минут.
Как хранить
Тоже в соответствии с инструкцией. Из общих правил следует помнить следующее:
- фейерверки, петарды и хлопушки нужно держать в сухих отапливаемых помещениях. Нельзя хранить их около батарей или сушить на нагревательных приборах отсыревшую пиротехнику.
- хранить в недоступных для детей местах
И напоследок правило для особо любознательных уральцев: категорически запрещено разбирать пиротехнические изделия.
- Помните, что любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания и нанесения человеку травмы, - говорят в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.