Новогодний энтертейнмент - исполин, которого от бесконтрольного опустошения кошельков потребителей удерживают лишь календарные путы. На рынке праздничных мероприятий декабря-января мирно уживаются и бизнес-гиганты, и небольшие компании. "РГ" попыталась выяснить, много ли они зарабатывают на новогодних представлениях. Впрочем, называть конкретные цифры предприниматели вполне предсказуемо не хотят: коммерческая тайна. Но, судя по количеству предложений, которое из года в год растет, вложения себя оправдывают.

Супергерои с бородой

Прошерстив десятка два анонсов, фееричных представлений, каких свет еще не видывал, мы не нашли: предприниматели делают ставку на проверенные форматы. Один из беспроигрышных вариантов - заработать на кумирах: организаторы, не заморачиваясь, делают ставку на известных мультперсонажей, штампуют спектакли а-ля "Смешарики и Дед Мороз" и мчатся по городам и весям, как "На-На" в 1990-е. Судя по отзывам на форумах, детям представления нравятся, родителям - не очень. Но, в конце концов, не они целевая аудитория - главное, что малыши в восторге. В этом году в Екатеринбурге Дед Мороз креативно сядет на Синий Трактор. Билеты на средненькие детские спектакли стоят обычно в диапазоне 400-1500 рублей, отдельно можно купить подарок за 350. И свободных мест на представления осталось мало.

Уже не свежая, но по-прежнему тенденция - новогодние праздники на тему роботов, компьютеров и всевозможных технологий. Особенно активно ее эксплуатируют организаторы квестов. Например, в досуговом центре "Тактика" детям предлагают спасти мир от козней злого киберразработчика за 850 рублей, а Newton Park устраивает мероприятие для юных геймеров от 7 до 15 лет "Майнкрафтим Новый год". Крафтить праздник недешево - 1400 рублей.

Объять необъятное

Организаторы покрупнее позволяют себе экспериментировать и работать на перспективу. Сегодня в павильонах выставочного центра "Екатеринбург-Экспо" открывается самый большой, как его позиционируют, новогодний парк развлечений на Урале. Задействован будет даже зал нового конгресс-центра - именно там покажут новогоднее представление, главными героями которого станут персонажи мультфильма "Ну, погоди!" (уральцы купили права у "Союзмультфильма"). На сцене развернется масштабное действо, помимо Зайца, Волка и Деда Мороза обещают много интерактива, речитатива и всего остального, что так любят современные дети.

- Московский аналог, который ставят в "Крокусе", стоит порядка ста миллионов рублей, у нас спектакль значительно дешевле. Но проект в целом очень дорогой. Примерно треть затрат покрывает финансовая поддержка правительства Свердловской области. Кроме того, у нас есть спонсоры - в этом году их достаточно много, - рассказывает руководитель дирекции мероприятий "Екатеринбург-Экспо" Леонид Скобелин. - В целом экономика мероприятия практически нулевая. В России окупаемость любого проекта начинается через три-пять лет, мы проводим елку в третий раз, поэтому прибыль будет позже. Сейчас наша задача - создать в Екатеринбурге новогоднюю площадку, куда можно прийти на целый день всей семьей, отдохнуть и повеселиться. В прошлом году ее посетило почти сто тысяч человек со всей области. Хотим, чтобы со временем наша "ЭкспоЕлка" была как "Иннопром": занять аттракционами все три павильона, а на шоу чтобы приезжали люди со всей страны. Но для этого нужно сначала показать, что здесь качественно, безопасно, комфортно. Слышал, что провести в России новогодние праздники дороже, чем слетать за границу. Мы хотим сделать так, чтобы человек мог создать новогоднее настроение для ребенка здесь, по невысокой цене.

Впрочем, все относительно. К примеру, безлимитный билет на целый день на аттракционы для ребенка обойдется в 990 рублей, если покупать заранее, а в разгар праздников будет дороже. Правда, родители смогут пройти в парк с батутами и каруселями совершенно бесплатно. Но за новогоднее представление придется платить всем: цены начинаются с 390 рублей на галерке и переваливают за тысячу. А еще нужно что-то перекусить: организаторы "ЭкспоЕлки" говорят, что средний чек на фудкорте - 250 рублей, но в это слабо верится.

Судя по отзывам, лучший вариант в сочетании цена-качество - это классика: предложения театров и Дворцов культуры

- Расходы на содержание всего этого колоссальные, - продолжает Леонид Скобелин. - Проект в течение двух новогодних недель обслуживают около 500 человек, и каждый хочет двойную оплату за праздничные дни. Все наши подрядчики, безусловно, зарабатывают. У нас небольшой плюс, конечно, есть, но по большому счету работаем на перспективу.

К Деду по морозу

Приверженцам активного досуга предлагают новогодние праздники на свежем воздухе. Например, неподалеку от Екатеринбурга уже в десятый раз открылась "Уральская резиденция Деда Мороза" - проект питомника ездовых оленей "Северное сияние".

- О сверхприбыли речи не идет, торговать хлебом в "Пятерочке" выгоднее, - поделилась с "РГ" хозяйка питомника Наталья Скороходова. - Но на корм оленям хватает. Содержание наших питомцев - их сейчас восемь - обходится дорого.

Тем не менее питомник изыскивает средства на развитие. В прошлом году, после восьми лет кочевок по арендным площадям, даже приобрел в собственность два гектара земли.

Впрочем, не все могут похвастать пусть и небольшим, но стабильным доходом.

- Мы проводим новогодние праздники на природе с 2012 года, но этот год, наверное, будет последним, - вздыхает представитель Event-агентства Marvel Иван Аристов. - Последние три года наблюдаем падение окупаемости. Было время, когда при вложениях в 500 тысяч рублей мы показывали 100-процентную прибыль, в прошлом был совсем небольшой плюс, нынче же нам хорошо хотя бы не уйти в минус. Мы снизили стоимость билета для детей почти в два раза - с 2000 рублей в прошлом году до 1100, но и это не работает: спрос упал.

Классика на ура

Судя по отзывам родителей малышей, лучший вариант в сочетании цена-качество - это классика: новогодние предложения театров и Дворцов культуры. Здесь не перебарщивают с креативом, берут проверенные временем сюжеты, зато постановки обычно не вызывают нареканий у мам и пап. В Театре музкомедии, к примеру, устраивают музыкальный квест по мотивам книги "Волшебник из страны Oz" (стоимость билетов - 200-600 рублей, 0+), в Театре эстрады идет "Заколдованная сказка" про лесную колдунью, превратившую Снегурочку в чучело (500-700 рублей, 6+), в Центре культуры "Урал" - "Новогодние приключения Незнайки" (500-600 рублей, 2+). В Театре кукол сразу три новогодних спектакля для детей разного возраста, и купить билеты сюда непросто.

Для тех, кто ненавидит попсу и готов платить за изысканные развлечения, традиционные семейные новогодние вечера устраивают в Доме актера, точнее, "Елки в доме Тупиковой" - под таким брендом праздник здесь проходит уже много лет.

Это камерное мероприятие, двухчасовая стилизованная программа с участием профессиональных артистов с индивидуальным подходом к каждому гостю. Вместе с ребенком погружаются в атмосферу конца XIX века и его родители. Одновременно приглашаются не более 25 семей, рассказывают организаторы. Отзывы о вечерах исключительно положительные, но за приглашение на праздник нужно выложить немалую сумму: минимальный взнос на двоих (ребенок плюс взрослый) - 5700 рублей. Впрочем, все вырученные средства идут на содержание старинного особняка и благотворительность. Эти елки можно смело назвать самыми дорогими на Урале, но и цель у них благородная.