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26.12.2019 06:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Средний Урал стал регионом-лидером в области событийного туризма

Текст: Анна Шиллер
Свердловская область входит в топ-10 регионов по развитию внутреннего туризма, по данным Национального туристического рейтинга среди субъектов России. При этом на нее приходится около 60 процентов от общего объема туристических услуг по УрФО. Как отмечают в местном департаменте информационной политики, за девять месяцев Урал посетили 1,3 миллиона человек - это на 18 процентов выше показателя прошлого года.
Фото: iStock/Blue Cat Studio Фото: iStock/Blue Cat Studio
Фото: iStock/Blue Cat Studio

- Турпоток в регионе увеличился благодаря проведению таких крупных мероприятий, как Всемирный день городов, "Иннопром" и GMIS, открытию конгресс-центра. Урал становится уникальной площадкой еще и потому, что объединяет европейский сервис и азиатское гостеприимство, - говорит первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

По словам президента Международного эногастрономического центра Леонида Гелибтермана, сейчас на сферу гостеприимства в регионах начали обращать более пристальное внимание: развитие этой индустрии делает их привлекательными не только для въездного, но и для внутреннего туризма. Гостиницы Екатеринбурга одновременно могут принять свыше десятка тысяч постояльцев, в этом году 20 процентов турпотока - это иностранцы.

Между тем качество гостиничных услуг, от которых зачастую зависит первое впечатление приезжих, оценили на пятой премии Свердловской области в сфере гостеприимства "Уральская звезда". В нынешнем году участвовало 125 средств размещения. Финалистов отбирали по итогам голосования экспертов, а также потребителей - рейтингу в системе онлайн-бронирования.

Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области
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- Как правило, именно сервис окупает инвестиции. Нам важно создать комфортную для человека атмосферу, чтобы завоевать клиентов. В первую очередь потребитель оценивает локацию, безопасность расположения места отдыха и его информационную доступность - данные о нем в Сети, - говорит Жанна Прашкевич, консультант по маркетингу систем гостеприимства.

Ведущим отелем в категории 5 звезд стал "Хаятт Ридженси Екатеринбург", он же получил переходящий кубок от мастера Сысертского фарфорового завода за победу в номинации "Лидер рейтинга". Помимо десяти основных номинаций гостиницы участвовали в семи спецноминациях. Так, по оценке туроператоров, лучшим партнером назвали "Атриум Палас Отель", а его сотрудников наградили званием лучших по профессии в индустрии туризма.

Впервые на региональной премии отдельную номинацию выделили для предприятий питания при отеле. Победителем среди заявленных участников оказался ресторан современной русской кухни "Дубровин", который год назад открылся в здании отеля "Центральный by Usta Hotels" Екатеринбурга.

Повышение качества гостиничного сервиса является сегодня ключевым приоритетом, особенно в рамках подготовки к Универсиаде 2023 года. По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, планируется улучшить инфраструктуру на территории муниципальных образований и продвигать брендовые маршруты. Объем туристических услуг с начала года в регионе составил 16,5 миллиарда рублей.

Тем временем

Свердловская область заняла первое место на Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 года. Жюри отметило 14 местных турпроектов, благодаря этому Екатеринбург в следующем году может принять у себя финал премии, где соберутся сотни представителей отрасли со всей России.

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