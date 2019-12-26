Во втором по величине городе Южного Урала начинают реализацию градостроительного плана "Притяжение". Металлургический комбинат заявил о намерении создать в правобережной части города принципиально новую среду обитания, построив гигантский парк с футуристическими инфраструктурными комплексами. Стройка развернется на территории площадью четыре квадратных километра, в 30 раз превышающей площадь известного парка "Зарядье" в Москве.

Широко шагая

Строительство начнется в апреле будущего года, и планы на первую пятилетку поражают масштабом. В 2022 году в ядре "Притяжения" появятся парк с искусственным озером, пешеходный бульвар, входные группы и крытый аквакомплекс с бассейном, спа- и фитнесцентрами. Еще через год территория активного отдыха прирастет детским центром развлечений и ледовой ареной. А в 2024-м здесь планируют сдать в эксплуатацию комплекс командных видов спорта, фристайл-арену и отель для гостей на 150 номеров.

Завершится формирование ядра строительством музейно-образовательного комплекса и тематического парка "Живая сталь", где будет "разыгран" весь цикл производства - от добычи железной руды до плавки металла. Кстати, форма всех зданий, по мысли архитекторов, должна напоминать природные камни и кристаллы.

От ядра, вытянутого вдоль пешеходного бульвара параллельно улице Советской, разойдутся так называемые линии активности, которые образуют тематически сгруппированные объекты. В образовательном комплексе это музеи, выставочные пространства с постоянными и временными экспозициями, научный центр, промышленные лаборатории и художественные мастерские. В спортивном кластере - крытые и открытые площадки для игровых видов спорта, катания на тюбингах и скейтбордах, многочисленные пешие, беговые, лыжные и велосипедные маршруты. В зоне семейного отдыха - аттракционы, площадки для проведения культурных и концертных мероприятий, а еще разделенный на климатические зоны природный парк. Всю территорию отличает особый ландшафтный дизайн, меняющийся в широтном направлении: на плотно застроенном востоке - цветочные террасы, ряды деревьев и лужайки, на западе - природные дикие лесные массивы.

Кроме того, в 2025 году в северной части "Притяжения" будет завершено строительство 8-этажного многофункционального медицинского центра площадью более 25 тысяч квадратных метров, ориентированного на оказание высокотехнологичной помощи. Планируется, что он объединит мощности пяти лечебных учреждений города.

Цена под вопросом

Для реализации градостроительной идеи еще в 2017 году была создана проектная группа, в которую вошли специалисты комбината, организаций Группы ММК, городской администрации, Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. Как рассказал руководитель проекта Максим Ясько, в 2018-м участники провели научные исследования, градостроительные изыскания, опросы горожан, в 2019-м осуществили ряд экологических исследований. В апреле нынешнего года состоялся конкурс по выбору генерального проектировщика, победила в нем немецкая компания. Она представила три варианта проектных решений. По итогам обсуждения был определен архитектурный облик ключевых сооружений парка.

Современные проекты развития городского пространства ориентированы на качественное улучшение жизни людей

- Здания и пространства, спроектированные нами, должны быть не только красивыми и функциональными, но и иметь безупречное техническое оснащение. И здесь нам неоценимую помощь оказывают специалисты комбината, - говорит руководитель мюнхенского офиса проектной компании "Обермайер" Штефан Йенш.

Поддержку инициатива магнитогорцев нашла и у областной власти.

- "Притяжение" - один из самых интересных и передовых проектов развития городского пространства в нашей стране, ориентированных на качественное улучшение жизни людей. Он органично вписан в стратегию развития Магнитогорска, превращения его во вторую столицу Южного Урала с учетом агломерационных процессов, - отметил губернатор Алексей Текслер во время недавнего рабочего визита в Магнитогорск.

Однако назвать хотя бы приблизительную цену этого "этапа превращения" ни власти, ни представители комбината не смогли: по словам замруководителя проекта Ксении Теньковой, точные цифры будут зависеть от числа участников и окончательных проектных решений.

Действительно, есть возможность снизить затраты основного инвестора, привлекая бизнес, которому здесь готовы предоставить возможность зарабатывать на трафике. С учетом посещаемости от трех до 12 тысяч человек в день парк сможет за год принять до четырех миллионов гостей. Коммерциализировать пространство планируется за счет размещения объектов уличной торговли и услуг. Новостройки также будут способствовать созданию рабочих мест.

Кроме того, парк обещает стать ярким примером государственно-частного партнерства. К примеру, только на предпроектную подготовку строительства социально значимого медицинского центра в 2020 году правительство области зарезервировало в бюджете 45 миллионов рублей и, по словам вице-губернатора Сергея Шаля, активно продвигает включение объекта в федеральную адресную инвестиционную программу. Аналогичная работа проводится и по объектам дорожно-транспортной инфраструктуры, строительство которых также потребует значительных вложений.

А новую подстанцию "Захаровская" стоимостью 350 миллионов рублей, от которой будут запитаны парк и медцентр, построит электросетевая компания за счет инвестиционной составляющей в тарифе. Заявка на ее увеличение уже подана в региональное министерство тарифного регулирования и энергетики и, вне сомнения, будет одобрена. Так что часть затрат все-таки ляжет на плечи потребителей и налогоплательщиков. Однако основную нагрузку придется нести меткомбинату. И судя по тому, что небольшой по магнитогорским меркам парк "Зарядье" по разным оценкам обошелся бюджету Москвы в сумму от 22 до 27 миллиардов рублей, речь идет о немалой цифре.

Подарок олигарха

На комбинате подчеркивают, что инициатором проекта стал председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, один из самых богатых россиян. Ему принадлежит фраза:

- Каждый должен заниматься своим делом и делать это профессионально. Мы умеем хорошо делать сталь.

С этим не поспоришь: умеют. Но проект "Притяжение"... Многие промышленные компании активно освобождаются от непрофильных активов, продавая и передавая муниципалитетам свою "социалку". А крупнейшее металлургическое предприятие страны, напротив, ее умножает?

О Викторе Рашникове говорят, что он входит в топ-200 богатейших людей планеты, что его 140-метровая яхта Ocean Victory занимает 11-е место в списке самых больших яхт мира, а бизнес-джет, которым он летает, - в шестерке самых дорогих самолетов российских миллиардеров. По этому поводу в Сети как-то заметили: "То, что на Урале есть богатые люди, мы знаем. Но занимаются ли они благотворительностью?" Быть может, проект "Притяжение" - ответ на подобные вопросы?

Как-то известный российский экономист, экс-министр Евгений Ясин на публичной лекции вспомнил историю о том, как подрядчики одной из железных дорог в США использовали деньги не по целевому назначению. История, возможно, и не сохранила бы этот факт, если бы одним из тех бизнесменов не был Леланд Стэнфорд, впоследствии основавший самый престижный в мире университет. Такова уж природа предпринимательства, рассуждал либеральный экономист: бизнесмены стараются платить меньше налогов, оптимизируют расходы, а потом… открывают университеты.

Возможно, многофункциональный парк "Притяжение" - свой стэнфорд для нынешнего руководства ММК, возвращение долгов городу, который появился благодаря металлургическому гиганту, но долго страдал от неблагоприятной экологии и градостроительных перекосов, играя роль рабочей слободки при комбинате.

- Проект начинает обретать конкретные черты, - подчеркнул сам Виктор Рашников. - Реализовав его, мы дадим магнитогорцам возможность жить в современной, активной и развивающейся городской среде, наполненной новыми возможностями и смыслами.