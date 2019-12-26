В начале 2020 года в Кыштыме на медеэлектролитном заводе (КМЭЗ), который входит в Группу РМК (Русская медная компания), заработает цех медной электролитической фольги. В результате впервые в России одна компания в рамках одного региона замкнет полную производственную цепочку, включающую добычу сырья, выплавку черновой меди, производство полуфабрикатов и выпуск ультрасовременного инновационного продукта, не имеющего аналогов в стране.

Спрос диктуют высокие технологии

За последние 100 лет объем потребления меди в мире вырос в 50 раз и продолжает увеличиваться. Она востребована во всех ключевых и инновационных отраслях: строительстве и медицине, телекоммуникациях, информационных технологиях и, конечно, энергетике. Причем речь идет не только о медных проводах или латунной арматуре: этот металл активно используется для выпуска высокотехнологичной продукции. Например, одним из драйверов спроса на медь является производство возобновляемых источников энергии и средств ее аккумулирования.

Выпуск электролитической фольги на предприятии Группы РМК - серьезная заявка и вызов высокотехнологичным компаниям Китая и Южной Кореи, ведь эта импортозамещающая продукция идет на производство печатных плат для электроники и электротехники, литий-ионных аккумуляторов, сеточных батарей, гибридных автомобилей и электрокаров, коммутационного оборудования... Рынок очень перспективный: эксперты оценивают его объем к концу 2025 года в 16 миллиардов долларов, или 775 тысяч тонн.

Цех в Кыштыме будет для начала производить в год 1,2 тысячи тонн электролитической фольги, максимальная толщина которой - 105 микрон, минимальная - всего 9, то есть тоньше человеческого волоса. В создание цеха будет инвестировано более трех миллиардов рублей. Емкость российского рынка на сегодня оценивается примерно в 300 тонн в год. Поэтому проект обладает большим экспортным потенциалом. При полном замещении импорта высокотехнологичную фольгу можно будет поставлять за рубеж.

Покорили "лунные" пейзажи

Но инновационность продукта сегодня определяют не только его уникальные свойства. Важно, какие технологии при этом используются и какое влияние производство оказывает на окружающую среду. С этой точки зрения РМК стремится быть на уровне лучших мировых практик, и наиболее яркое подтверждение тому - опыт коренной реконструкции медеплавильного завода "Карабашмедь", которая вместе с ростом производительности позволила ощутимо повысить экологическую безопасность предприятия.

- Когда в 1998-м я впервые оказался на медеплавильном производстве в Карабаше, испытал настоящий шок. Долго не мог понять, где цеха, а где заканчиваются границы предприятия, - вспоминает основатель компании председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. - Разруха, бедность, нищета, долги по зарплате и убытки, люди из города бежали в поисках лучшей жизни.

В те годы многие новые собственники бывших советских индустриальных гигантов не придумали ничего лучше, как "распилить" оборудование на металлолом. Алтушкин, оценив карабашские активы, сначала поставил неутешительный диагноз: проще построить новый завод в чистом поле, чем оживить этот. Но региональные власти уговорили промышленника взяться за спасение предприятия, а вместе с ним и более десяти тысяч жителей Карабаша.

С 2004 года на модернизацию "Карабашмеди" направлено свыше 20 миллиардов рублей. Это позволило сократить выбросы более чем в 20 раз

Медеплавильное производство в промышленных масштабах в Карабаше начало развиваться в 1910 году с образованием Карабашского медеплавильного комбината. Из-за несовершенства технологии и отсутствия должным образом организованных очистных сооружений на протяжении десятилетий интенсивно растущее производство оказывало негативное воздействие на окружающую среду. Сернистый газ без очистки выбрасывался прямо в атмосферу. Максимальный объем выбросов отмечался в 1965-1988 годах, когда комбинат ежегодно выбрасывал 162-164 тысячи тонн загрязняющих веществ. Для сравнения: это на 20-30 процентов больше, чем выбросы всех промышленных предприятий Челябинска сегодня.

К 1980-м годам экология Карабаша ухудшилась настолько, что в городе начала вымирать растительность. В итоге, в том числе из-за экологических проблем, с конца 1980-х годов прошлого века производство было временно закрыто.

Многие жители сегодняшнего Карабаша уже не могут помнить, каким был город в 1970-1980 годы и почему он таким стал, а потому продолжают винить в экологическом неблагополучии нынешнее градообразующее предприятие. А хорошо бы знать недавнюю историю.

Карабаш опровергает мифы

Игорь Алтушкин, по его словам, уже 20 лет назад отчетливо понимал, что решение проблемы не будет простым, но все равно взялся за казавшийся в то время нереальным проект. Он взял курс на тотальную модернизацию и повышение экологической безопасности завода.

С 2004 года, когда "Карабашмедь" вошла в состав РМК, компания направила на ее развитие свыше 20 миллиардов рублей. Комплексная модернизация прошла на всех технологических этапах. Вместе с ростом производительности она обеспечила повышение экологической безопасности предприятия. Устаревшие шахтные печи были заменены на современную высокопроизводительную медеплавильную печь Ausmelt, для эффективного улавливания металлургических газов смонтированы мощные системы газоочистки, чтобы утилизировать газы, построен сернокислотный цех. Для сокращения объемов образующихся промышленных отходов создана обогатительная фабрика по переработке металлургического шлака с выпуском медного концентрата и строительного песка. Кроме того, организован замкнутый цикл оборота воды и возведена современная станция очистки промышленных стоков.

Комплекс реализованных проектов и мероприятий позволил сократить выбросы более чем в 20 раз к уровню 2000 года.

Все это сделало возможными и целесообразными и мероприятия по ликвидации накопленного в ХХ веке экологического вреда. Начать решили с рекультивации бесхозных хвостохранилищ бывшего медеплавильного комбината. Так, нынешней осенью компания представила на суд общественности рассчитанный на пять лет проект рекультивации одного из таких объектов площадью 45 гектаров. Ранее уже было рекультивировано хвостохранилище, примыкающее к площадке завода. Сегодня на его месте - зеленые газоны.

На достигнутом РМК останавливаться не намерена. К 2022 году на заводе "Карабашмедь" планируют увеличить производительность по черновой меди на треть - до 230 тысяч тонн в год, а также создать новый участок по выпуску медных анодов мощностью 265 тысяч тонн в год. Проект позволит повысить эффективность действующей технологической цепочки по производству катодной меди на мощностях завода "Карабашмедь" и КМЭЗ за счет ликвидации операции по огневому рафинированию черновой меди с получением медных анодов. Ее в настоящее время выполняют в Кыштыме. Вместо слитков черновой меди из Карабаша в Кыштым будут отправлять медные аноды для последующего электролитического рафинирования и получения катодной меди.

Кроме того, увеличение мощности завода "Карабашмедь" позволит нарастить производительность цеха электролиза меди КМЭЗа почти на 65 процентов - до 230 тысяч тонн катодов в год.

Пресс-служба РМК

Пошли на базу

Но реализация амбициозных планов по увеличению производительности металлургических предприятий требует наличия стабильной собственной минерально-сырьевой базы. РМК задалась решением этой задачи заблаговременно, ведь разведка и освоение месторождений занимают не один год. В 2007 году она приобрела у иностранной компании лицензию на разработку Михеевского месторождения медных руд, за которое никто не решался взяться. Дело в том, что при значительных запасах металла содержание меди в руде достаточно низкое - около 0,4 процента. По этой причине до недавнего времени добыча и обогащение такой руды считались нерентабельными. Для эффективной разработки нужны были подходящие технологии. И вновь Русская медная компания доказала скептикам, что нет ничего невозможного: в 2014 году Михеевский ГОК выдал первую партию медного концентрата. Сегодня это самый крупный проект по добыче и обогащению медной руды на постсоветском пространстве.

На подходе еще более масштабное горно-обогатительное предприятие, которое также будет работать на территории Челябинской области, - Томинский ГОК. Здесь будут перерабатывать 28 миллионов тонн руды в год, производя до 500 тысяч тонн медного концентрата. Так что сырья хватит не только для удовлетворения потребности собственных металлургических заводов, но и для реализации сторонним производителям меди, которые испытывают дефицит концентрата.

Отметим, что в обоих проектах реализованы решения, которые укладываются в понятие "наилучшие доступные технологии". На ГОКах используются инновационные технологии и самое современное оборудование лучших мировых производителей, уникальное для РФ. Подчеркнем: при его подборе фактор минимизации воздействия на окружающую среду играл ключевую роль.

Результатом усилий уральских промышленников стала настоящая "медная революция": РМК создала на территории Челябинской области эффективную производственную цепочку, обеспеченную собственным сырьем минимум на 30 лет и выпускающую востребованные продукты с высокой добавленной стоимостью. Это означает стабильность и предсказуемость бизнеса не только самой Русской медной компании, но и предприятий-смежников, пополнение бюджета Челябинской области и благополучие жителей в городах присутствия РМК.