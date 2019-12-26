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26.12.2019 21:58
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор изъял 45 тысяч единиц запрещенных никотиносодердащих товаров

Текст: Екатерина Ясакова

Роспотребнадзор изъял из оборота 45 тысяч единиц запрещенной к реализации никотиносодержащей продукции, из них 8,5 тысяч импортного производства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: iStock
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В целях усиления контроля за некурительной никотиносодержащей продукцией Роспотребнадзором было проведено более 1,5 тысяч проверок. В ряде случаев помощь оказали сотрудники правоохранительных органов.

Вся никотиносодержащая продукция была изъята из торговли. Нарушителям предъявлены обвинения. Составлено 100 протоколов об административных правонарушениях, общий размер штрафов составил более 250 тысяч рублей.

Как отметили в Роспотребнадзоре, указанной проверки продолжатся.

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