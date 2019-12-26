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26.12.2019 11:50
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор напомнил основные симптомы гриппа

Текст: Марина Трубилина
Гриппом можно заразиться через денежные купюры, которые являются рассадником инфекций. Об этом и других фактах про грипп сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.
Фото: KatarzynaBialasiewicz / istock Фото: KatarzynaBialasiewicz / istock
Фото: KatarzynaBialasiewicz / istock

Как подчеркивают в Роспотребнадзоре, гриппа без высокой температуры не бывает - с первых часов болезни температура повышается до 38,5-39 градусов. Если жара нет, скорее всего, инфекция вызвана другим вирусом. Не рекомендуется принимать при гриппе жаропонижающие средства, если температура у взрослых ниже 39 градусов, у детей - ниже 38,5 при удовлетворительном самочувствии. Нормальная или чуть повышенная температура тела - комфортные условия для вируса.

Фото: iStock
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При гриппе в начале болезни не бывает насморка, может лишь заложить нос из-за отека зараженных тканей. Насморк обычно появляется на третий-четвертый день, его причиной становятся бактерии, которые воспользовались временным ослаблением иммунитета.

Гриппом можно заразиться через денежные купюры - вирус сохраняется на них до двух недель, поэтому в некоторых странах деньги печатают на бумаге с антисептическими свойствами. Зато обычное мыло убивает вирус, так же действуют на него высушивание и температура выше 70 градусов.

Не следует принимать при гриппе антибиотики, а также аспирин: при сочетании вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты может развиться, особенно у детей, тяжелое состояние - синдром Рея.

Фото: iStock
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Для профилактики гриппа недостаточно пить витамины и есть лук, чеснок, квашеную капусту и лимоны. Рекомендуется проводить комплексную профилактику, которая предусматривает также закаливание, прием иммуностимулирующих препаратов и вакцинацию. Прививка обеспечивает защиту от вируса на 80-90%. Как отмечают в Роспотребнадзоре, даже если эпидемию вызвали иные, мутировавшие вирусы, защита от которых не была предусмотрена в вакцине, прививка все равно подействует, так как большинство вирусов гриппа имеют общие антитела.

Кстати, в последние годы ученые стали предсказывать грядущую эпидемию гриппа и скорость ее распространения в мире в том числе по количеству запросов о гриппе в интернете.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Медицина и здоровое питание

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