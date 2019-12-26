Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира

Молодежная сборная России по хоккею в стартовом матче чемпионата мира уступила команде Чехии - 3:4. Команду Валерия Брагина подвело большое количество удалений.

Стартовый матч сборной России на молодежном чемпионате мира ожидаемо получился непростым. Команде Валерия Брагина противостояли хозяева турнира чехи. Уже в дебюте российская команда не справилась с нервами и пропустила необязательный гол.

Антон Малышев нарушил правила в моменте, когда это было совсем не нужно, и Петр Чажка открыл счет в матче. На восьмой минуте встречи Ян Мышак во второй раз зажег красный свет за воротами российской команды. И лишь после этого дружина Валерия Брагина наконец-то сумела заиграть в тот хоккей, который от нее ждут.

Еще до перерыва Егор Замула и Василий Подколзин дважды огорчили хозяев. Казалось бы, ход матча переломлен, но уже на шестой минуте второго периода Матей Блюмел снова вывел хозяев вперед. Не прошло минуты, как защитник россиян Замула выскочил один на один и неотразимо бросил в угол.

Дальше российскую команду подвела дисциплина. Удаления посыпались как из рога изобилия. И чешская команда сумела это использовать. Ян Еник смог поразить ворота Ярослава Аскарова.

На третий период в воротах россиян вышел Амир Мифтахов. Чехи ушли в глухую оборону, делая ставки на контратаки. И это принесло свой результат. Соперники отстояли победу. Россиян 28 декабря ожидает второй матч на турнире против канадцев.