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26.12.2019 08:41
Рубрика: Экономика

Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом

Текст: Марина Трубилина
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Активнее покупать валюту стали россияне к концу года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".

Фото: iStock
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Конец 2019 года характеризуется небольшим падением доллара и укреплением рубля, сообщается в исследовании. Чем ближе новый год, тем выше спрос населения на наличную иностранную валюту. Одна из причин этого - новогодние каникулы. Россияне стараются купить валюту перед заграничными поездками.

Число покупок долларов в ноябре по сравнению с октябрем выросло на 2%. При этом средняя сумма покупки увеличилась на 33,21%. Число покупок евро в ноябре выросло на 0,8%, средняя сумма одной покупки - на 27,64%.

Как отмечают в банке, в Москве чаще всего покупают доллары. В Санкт-Петербурге же традиционно выше спрос на евро: в 2019 году - на 6,7% от количества покупок. Это объясняется близким соседством с Европой.

Чаще всего, помимо двух столиц, доллары покупали в Новосибирске, Уфе и Орле, а евро - в Саратове, Волгограде и Брянске.

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