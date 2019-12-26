Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом

Активнее покупать валюту стали россияне к концу года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".

Конец 2019 года характеризуется небольшим падением доллара и укреплением рубля, сообщается в исследовании. Чем ближе новый год, тем выше спрос населения на наличную иностранную валюту. Одна из причин этого - новогодние каникулы. Россияне стараются купить валюту перед заграничными поездками.

Число покупок долларов в ноябре по сравнению с октябрем выросло на 2%. При этом средняя сумма покупки увеличилась на 33,21%. Число покупок евро в ноябре выросло на 0,8%, средняя сумма одной покупки - на 27,64%.

Как отмечают в банке, в Москве чаще всего покупают доллары. В Санкт-Петербурге же традиционно выше спрос на евро: в 2019 году - на 6,7% от количества покупок. Это объясняется близким соседством с Европой.

Чаще всего, помимо двух столиц, доллары покупали в Новосибирске, Уфе и Орле, а евро - в Саратове, Волгограде и Брянске.