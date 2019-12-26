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26.12.2019 13:27
Рубрика: Экономика

Россияне заплатили авансом более 500 млн рублей налогов

Текст: Юлия Кривошапко

Граждане за год заплатили более 500 млн рублей единым налоговым платежом, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС). Это аналог электронного кошелька, куда человек может добровольно перечислить деньги для уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Средства зачисляются на специальный счет Федерального казначейства, а оттуда списываются в уплату налогов или для погашения задолженности.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Возможность авансовых платежей по налогам появилась в начале 2019 года после того, как в Налоговый кодекс внесли специальные поправки. Они принимались в расчете на то, чтобы упростить жизнь людям, которые по какой-то причине забывают или не успевают вовремя платить налоги.

С 1 января 2020 года с помощью единого налогового платежа также можно будет уплатить НДФЛ. Изменятся и сроки проведения зачета единого налогового платежа. При отсутствии долга налоговые органы проведут зачет до наступления срока уплаты налогов. Он будет зачтен в течение 10 дней с момента направления гражданину налогового уведомления либо со дня поступления авансового платежа, если гражданин уплатил его после получения налогового уведомления, уточнили в пресс-службе ФНС.

Аванс можно внести через личный кабинет на сайте налоговой службы. Специально для этого там есть одноименный раздел - "Единый налоговый платеж". Оплата проходит с помощью банковской карты или на сайте одного из банков, заключивших соглашение с налоговой инспекцией. В личном кабинете отображается не только сумма платежа, но и распределение средств в счет уплаты налогов.

Также для авансового платежа можно использовать электронные сервисы: "Уплата налогов, страховых взносов физических лиц", "Заполнить платежное поручение" и "Уплата налогов за третьих лиц" налоговой службы.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС НДФЛ и налоговые декларации

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