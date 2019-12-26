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26.12.2019 16:41
Рубрика: Общество

РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха

Текст: Владимир Емельяненко

Признание патриархом Александрийским и всей Африки неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) "делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом" на богослужениях, заявил Священный синод Русской православной церкви, проходящий в Москве.

Фото: Илья Матусихис / РИА Новости
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Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха больше не будет продолжаться при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви.

Александрийский патриарх, в иерархии патриархов второй после Константинопольского среди предстоятелей поместных Православных церквей мира. В молодости он учился в Одесском университете, а позже, с 1985 по 1990 годы, был настоятелем Александрийского подворья в Одессе. До недавних пор патриарх Александрийский Феодор был известен как один их главных защитников канонического православия на Украине, но поддержал раскол.

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