РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха

Признание патриархом Александрийским и всей Африки неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) "делает невозможным его поминовение патриархом Кириллом" на богослужениях, заявил Священный синод Русской православной церкви, проходящий в Москве.

Это означает, что поминовение имени Александрийского патриарха больше не будет продолжаться при совершении патриарших богослужений в Русской православной церкви.

Александрийский патриарх, в иерархии патриархов второй после Константинопольского среди предстоятелей поместных Православных церквей мира. В молодости он учился в Одесском университете, а позже, с 1985 по 1990 годы, был настоятелем Александрийского подворья в Одессе. До недавних пор патриарх Александрийский Феодор был известен как один их главных защитников канонического православия на Украине, но поддержал раскол.