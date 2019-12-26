РПЦ прекратила общение с патриархом Феодором

Русская православная церковь прекратила общение с Александрийским патриархом Феодором, признавшим раскольническую ПЦУ на Украине. И поддержала предложение иерусалимского патриарха Феофила III о проведении в Иордании Всеправославного совещания.

О том, что украинский раскол и разделение в мировом православии станут одной из главных тем вчерашнего Синода, все знали еще до его начала. "Проанализировать все то, что имело место в текущем году, и подумать, как строить церковную жизнь в следующем" - так обозначил задачи, стоящие перед Синодом открывавший его Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

- К сожалению, украинский раскол спровоцировал серьезное разделение среди Поместных церквей, и от решения этой проблемы зависит будущее Вселенского православия. Каждая Поместная церковь несет ответственность, в том числе, за общую судьбу Вселенской церкви, за сохранение ее единства. Это относится и к Русской православной церкви - самой большой и по количеству епископата, и по количеству верующих, и, конечно, нам совсем не безразлично, что происходит сейчас в семье Православных церквей, - сказал он.

В результате в постановлении Синода говорится о невозможности "поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним". При этом Русская церковь сохраняет церковное общение со всеми архиереями Александрийской православной церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола. Это важно, потому что решение о признании раскольнической структуры на Украине было принято патриархом Феодором единолично, оно не принималось на заседании александрийского Синода, не выносилось на голосование архиереев и, соответственно, не имеет соборного характера. Синод выразил "глубокую скорбь" в связи с антиканоническими действиями патриарха Феодора.

Решением Синода также приостановлена деятельность представительства (подворья) Александрийского патриархата при Московском патриаршем престоле. А представительство Патриарха Московского при патриархе Александрийском решено преобразовать в приход Русской православной церкви в Каире.

Приходы Русской церкви в Африке перейдут в прямое подчинение Патриарха Кирилла

Приходы Русской церкви в Африке будут выведены из юрисдикции Александрийского патриархата и перейдут в прямое подчинение Патриарха Кирилла.

Синод своим решением также отметил важность визита в Россию Патриарха Иерусалимского Феофила III и положительно оценил его инициативу о проведении в Иордании Всеправославного совещания, направленную на преодоление разделений и восстановление единства в Православной церкви.

Справка "РГ"

В 2019 году так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. Русская православная церковь в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской православной церкви, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. Теперь к этому прибавилось решение о разрыве общения с патриархом Александрийским Феодором II.