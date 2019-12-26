Самый доступный смартфон Redmi с NFC подешевел в России до 10 тысяч рублей

Российские продавцы продолжают снижать цены на новую модель смартфона Redmi Note 8T - самый дешевый аппарат бренда, оснащенный модулем NFC для бесконтактных платежей.

По данным "Яндекс.Маркета" современный девайс с четырехмодульной камерой, экраном на 6,3 дюйма, 3/32 Гб памяти и аккумулятором на 4000 мАч можно приобрести за 10 тысяч рублей.

Цены на Redmi Note 8T. Фото: Яндекс.Маркет

Redmi Note 8T - это самый дешевый современный NFC-смартфон от Xiaomi/Redmi. Модулем для бесконтактной оплаты оснащен лишь Xiaomi Mi5, но назвать его современным сложновато. Ближайшие конкуренты Note 8T - это Nokia 4.2, Samsung Galaxy A20, Realme 5.