Секрет в шестеренке: НЦИС объяснил, как выбрать модель правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности

Директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Екатерина Чуковская выступила с докладом "Актуальные вопросы в сфере управления правами на результаты интеллектуальной деятельности" в Москве на стратегической сессии ПАО "Интер РАО".

Сегодня результаты интеллектуальной деятельности преимущественно создаются и оборачиваются в цифровой среде, что способствует как унификации самих объектов интеллектуальных прав, так и режимов их охраны. Об этом рассказала директор НЦИС Екатерина Чуковская, выступая на стратегической сессии ПАО "Интер РАО" "Актуальные вопросы в сфере управления правами на результаты интеллектуальной деятельности" с докладом "Выбор модели правовой охраны РИД".

"Правообладатель, сам автор или работодатель, может выбрать, как ему удобно охранять объект. Существуют даже специальные услуги по стратегии управления результатами интеллектуальной деятельности - каким именно образом удобнее в конкретном случае управлять тем, что создается в недрах корпорации: охранять эти продукты как объекты авторского права, чертежи, конструкции, описания, то есть как произведения науки. Результаты интеллектуальной деятельности могут быть запатентованы, переведены в режим секрета производства или упакованы как коммерческая тайна", - сказала она.

Эксперт пояснила, что, например, рисунок можно зарегистрировать и как товарный знак, и как полезную модель, а можно охранять традиционным способом - как произведение искусства. "Если это не просто рисунок, а чертеж какой-нибудь шестеренки, можно обозвать это секретом производства, никому не показывать, а применять только у себя", - добавила она.

Доклад Екатерины Чуковской был посвящен сходствам и различиям, плюсам и минусам каждой модели. Характерная коллизия здесь - вопрос охраны компьютерных программ. Патентное право называют более сильным режимом охраны, однако применить его к коду порой проблематично. "Компьютерные программы с точки зрения охраны во всем мире приравнены к литературным произведениям. Для этого применяется модель авторского права. Однако американцы научились регистрировать алгоритмы как таковые. У нас же это всегда некие суррогаты - программу можно зарегистрировать как способ, но охрана именно алгоритма как объекта патентного права - такого наше законодательство пока не допускает", - сказала правовед. По ее словам, эта ситуация очень тревожит российских разработчиков программного обеспечения.

Аудиторию особенно заинтересовала тема служебных результатов интеллектуальной деятельности, так как ГК РФ предполагает разные режимы для разных типов служебных РИД. "В отношении служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов у нас есть ставки, утвержденные правительством, а в отношении произведений, включая компьютерные программы и базы данных, размер вознаграждения определяется либо соглашением сторон, либо судом. Речь идет о деньгах, которые автор получит помимо зарплаты, если работодатель использует произведение. Кроме того, в отношении объектов авторского права есть обязательство работодателя использовать произведения, в отношении изобретений - только право на получение патента, причем очень короткое, всего четыре месяца", - сказала Екатерина Чуковская.

К участию в стратегической сессии ПАО "Интер РАО" были приглашены член правления - руководитель Блока управления инновациями, инвестициями и затратами "Интер РАО" Валерий Мургулец, управляющий Фондом поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" Валерий Пешков, эксперт аппарата управления Фонда поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности "Энергия без границ" Руслан Марченко, директор по инновациям ФГБУ "РЭА" Министерства энергетики Российской Федерации Алексей Конев, заместитель руководителя Департамента инновационного развития ФГБУ "РЭА" Министерства энергетики Российской Федерации Елена Федорченко, заведующая кафедрой управления инновациями и коммерциализации интеллектуальной собственности ФГБОУ ВО "Российская государственная академия интеллектуальной собственности" Вероника Смирнова, патентный поверенный РФ № 1685, член рабочей группы Торгово-промышленной палаты РФ по содействию коммерциализации технологий и привлечению инвестиций в инновационные проекты, руководитель IP-практики ГК "Созвездие" Катя Канева, руководитель проектного офиса Федерального института промышленной собственности Олег Ена, заместитель руководителя проектного офиса Федерального института промышленной собственности Андрей Лаенко, генеральный директор Национального центра интеллектуального капитала Максим Дышлюк, президент МОО Совет Евразийских патентных поверенных Андрей Кудаков, советник по интеллектуальной собственности ГК "Созвездие" Давид Замирович, начальник отдела перспективных научных исследований ЗНП АО "Отделение ПВЭ и Ф" Алексей Бедарев.