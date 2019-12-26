До старта престижнейшего ралли-рейда "Дакар" осталось меньше двух недель. Впервые автомарафон пройдет в Саудовской Аравии. 5 января участники выйдут на старт в Джидде, а 17-го числа того же месяца финишируют в Киддии неподалеку от столицы страны Эр-Рияда.

Песка в Саудовской Аравии будет не меньше, чем в Южной Америке, где до сих пор проходил "Дакар". Фото: Snag racing team

Российской аудитории будет за кого поболеть во всех классах. Основные надежды по традиции связаны с грузовой командой "КАМАЗ-Мастер", которая выставит четыре экипажа, в том числе один под управлением победителя прошлогоднего "Дакара" Эдуарда Николаева.

Но россияне не только из "КАМАЗа" будут претендовать на победу. В классе багги сразу две машины выставит команда Сергея Карякина Snag racing team. Напомним, Карякин - единственный из россиян, не выступающих за "КАМАЗ", выигрывал "Золотого бедуина", главный трофей ралли-рейда. Но это было, еще когда он ездил на квадроцикле. О подготовке к "Дакару-2020", специфике гонки после переезда в Саудовскую Аравию и о многом другом "РГ" рассказал сам Сергей Карякин.

Сергей, где вы сейчас находитесь? На каком этапе подготовка к "Дакару"?

Сергей Карякин: Нахожусь в Екатеринбурге. Готов к "Дакару" на все сто. На данный момент поддерживаю физическую форму, которая очень важна для гонки.

В связи с переездом ралли в Саудовскую Аравию, что-то поменяли в подготовке?

Сергей Карякин: В целом, все осталось как прежде. Возможно, стал чуть больше заниматься за счет того, что перед гонкой появилось побольше времени. Сейчас у меня четыре-пять тренировок в неделю стабильно. Без особых истязаний. Еще стараюсь хорошо и много спать для того, чтобы перед гонкой был определенный запас.

Вообще перенос "Дакара" в Саудовскую Аравию, это хорошо?

Сергей Карякин: Это хорошо. В первую очередь, в плане освещения Дакара. За счет меньшей разницы во времени появилась отличная возможность показать зрителям гонку во всей ее полноте. Теперь не нужно не спать ночами, чтобы воочию следить за всем, что происходит по ходу ралли-рейда.

А если с позиции участника?

Сергей Карякин: Честно, пока трудно сказать. Я ни разу не был в Саудовской Аравии, но знаю, что там не так жарко, как в той же Аргентине, например. Для нас это огромный плюс, потому что к этому времени на Урале мы уже успеваем привыкнуть холоду.

Представляете специфику трассы?

Сергей Карякин: О специфике сложно говорить, не побывав на месте. Но полагаю, там будет много песка. И тут нужно смотреть, что это за песок. Если он будет равномерным, мягким - это хорошо. Если такой же непредсказуемый как в Перу, то это безусловный минус. В таком случае значительную роль будет играть не столько мастерство гонщика, сколько элемент удачи. Ты никогда не знаешь, каким окажется песок за дюной. Рассчитываешь на одно, а по факту можешь получить совсем другое.

Сергей Карякин: Лучше быть фаворитом, потому что с тобой считаются не только соперники, но и организаторы

Когда отправляетесь на место действия?

Сергей Карякин: Техника плывет на пароме уже с 3 декабря. Первая часть команды улетает 30 декабря, я - 2 января.

В прошлом году вы жаловались, что путь из Парижа в Лиму не лучшим образом сказался на состоянии ваших машин….

Сергей Карякин: Когда мы в прошлом году забирали машины из порта, их состояние было таким, словно, они уже проехали десять тысяч километров. Хотя по факту это были совсем новые машины. Сейчас они проведут в море меньше времени, соответственно уменьшится и воздействие на них соленой воды. Но мы все равно учли прошлогодний опыт и покрыли агрегаты специальным защитным составом.

Я читал, что на этот "Дакар" вы поедете с наклейкой legend (легенда - прим. "РГ"), которая дает определенные льготы? Это правда?

Сергей Карякин: Слушайте, честно, не знаю на сто процентов, дадут мне такую наклейку или нет. По-моему, legend дают после участия в шести "Дакар". У меня это будет седьмой. Но я думаю, это скорее бонус к моральному удовлетворению работой, которую проделал. Зато точно могу сказать, что как опытный участник получу скидку на участие в ралли. Понятное дело, что эти две-три тысячи евро при общем масштабе бедствия не сильно улучшат погоду, но все равно деньги лишними не бывают.

Много у вас конкурентов в этом году?

Сергей Карякин: На самом деле, подбор участников очень серьезный. На титул будут претендовать порядка десяти экипажей. Там и победители Дакара последних годов, и обладатели Кубка мира по ралли, другие сильные гонщики с огромным опытом за плечами. Не надо сбрасывать со счетов и местных ребят, у которых была возможность хорошенько потренироваться на домашней трассе.

К претендентам на "Золотого бедуина" причисляют и вас. Вы сами как предпочитаете, быть фаворитом или темной лошадкой?

Сергей Карякин: Лучше быть фаворитом, потому что с тобой считаются не только гонщики, но и организаторы. Если у тебя есть потенциал стать победителем, то и судят тебя честнее. А то, что я единственный представитель незаводской команды среди претендентов на титул, говорит о том, что организаторы признают не только меня, но и наши машины.

В прошлом году вы выбыли из дакарской борьбы после аварии, в которой ваш багги перевернулся. Это самая жесткая авария в вашей карьере?

Сергей Карякин: Жестче был случай в позапрошлом году, когда, упав на квадроцикле, я сломал две руки. Объективнее фактора для оценки жесткости аварии не придумаешь.

Как вообще жить, когда нужно обходиться без обеих рук?

Сергей Карякин: Это крайне неудобно. Даже в туалет по-нормальному сходить невозможно. Причем, восстановление было небыстрым. Одну руку мне заковали прямо в гипс, на другой была лангетка. Лангетку-то я снял через недели три, а вот гипс пришлось поносить где-то полтора месяца. Самый неприятный момент, когда мне его, наконец, сняли. Рука оказалась в максимально расслабленном состоянии: было больно даже просто ей двигать. Потребовалось довольно много времени, чтобы разработать ее заново.

Как семья относится к вашим приключениям с такими форс-мажорами?

Сергей Карякин: Они переживают, но относятся с пониманием. Плюс я стараюсь объяснить, что на дорогах общего пользования сейчас гораздо опасней: машин огромное количество, ездить никто не умеет, вследствие чего возникает огромное число аварийных ситуаций. Ты можешь быть даже не виноват, но пострадаешь из-за безответственности других.

Скорость любите?

Сергей Карякин: Бывает, что и разгоняюсь. Но главным принципом остается безопасность. Стараюсь не нарушать правила, хотя штрафы имеются. Например, за движение командного грузовика по МКАДу. Просто наша траектория пути "зацепляет" МКАД, и чтобы не терять сутки на ожидание, мы предпочитаем заплатить штраф за движение по МКАДу.

На "Дакаре" безответственных водителей нет, зато есть умопомрачительные пейзажи. Вы как-то рассказывали, что ловите от них кайф. Когда успеваете полюбоваться?

Сергей Карякин: Случаются моменты в гонке, когда нужно отвлечься. Невозможно держать максимальную концентрацию в течение семи часов в сутки. И когда выезжаешь на хорошую, прямую дорогу, ты можешь отвлечься, посмотреть по сторонам, расслабиться, чтобы через километр или два, когда все станет плохо, ты смог максимально собраться и контролировать машину. Умение вовремя отдыхать - очень важное.

Правда, что после неудачи на "Дакаре" в прошлом году ваша команда оказалась в непростой финансовой ситуации?

Сергей Карякин: Не могу сказать, что мы вообще когда-то купались в деньгах. Бюджет у нас всегда был дефицитным. Мы боремся, стараемся найти новых партнеров. Но сложно говорить о повышении бюджета, когда ты не выигрываешь "Дакар". Выиграл - получил право попросить больше средств на расширение программы участия, чтобы просто повысить шансы на победу. У нас есть планы по развитию команды. Но на все это нужны деньги. Если выиграем Дакар, уверен, спонсоры пойдут нам навстречу. И помогут нам расширить свою базу, чтобы мы могли поставить станки и заниматься производством более плотно. Сейчас мы работаем вместе с подрядчиками. Это не просто. Значительно удобнее иметь собственные станки. Тогда мы могли бы посвящать тестам гораздо больше времени и изготавливать наиболее оптимальные для реальности детали. Как вы понимаете, виртуальная модель может совершенно не подходить для реальной жизни.

То есть, как вы и говорили раньше, единственный способ привлечения денег - это престиж?

Сергей Карякин: Так и есть. Никто не посмотрит на ваши медиацифры, не обратит внимание на твою рекламную компанию. Хотя мы от этого не отходим. Занимаемся рекламой, ведем фото-видеодневники. Но без побед все равно никуда.

Вы выражали надежду, что взносы на участие в "Дакаре" после переезда в Саудовскую Аравию станут более щадящими. Как с этим обстоит дело?

Сергей Карякин: Никак. Наоборот, включили топливо в стартовые взносы. Но они такие большие, что там можно всю жизнь заправляться. Если честно, ценник становится очень тяжелым. Стартовые взносы - сильнейший удар по бюджету команды.

Сколько стоит выставить на ралли две команды?

Сергей Карякин: Это восьмизначная цифра. В нее входят питание, возможность выставить машины на старт и доставка их паромом от Франции до Саудовской Аравии.

То есть, сумма взносов осталась прежней?

Сергей Карякин: Нет смысла снижать стартовые взносы. Есть спрос, и организаторы зарабатывают на этом большие деньги. Какую сумму хотят, такую и выставляют. Мы можем с ней не соглашаться, но соглашаемся, поскольку более престижного и показательного соревнования просто не существует.

Вы как-то говорили, что вся менеджерская работа замыкается на вас. Наверно, это очень отвлекает от чисто спортивного процесса?

Сергей Карякин: Сейчас у нас есть два менеджера, отвечающих за спортивную часть, и один, курирующий вопросы медиа. Что касается спортивных менеджеров, один отвечает за подготовку перед гонкой, другой, за работу команды во время гонки. На данный момент я максимально постарался уйти от административного управления команды. Команда должна функционировать сама. Мы хотим выйти на самоокупаемость. Команда - удовольствие недешевое. Если она сама не будет генерировать прибыль, то вливаемые в нее деньги будут съедаться с гигантской скоростью.

В прошлом году вы рассказывали нашей газете, что планируете продавать машины, открыть мотошколу. Прогресс в этом направлении есть?

Сергей Карякин: Машины мы уже продаем. Продаем запчасти, услуги по настройке машин. По поводу детской мотошколы ведем переговоры со спонсорами. Очень надеюсь, что они нас все-таки поддержат.

У вас есть план вроде "в течение пяти лет выиграть "Дакар" в багги, потом за тот же срок - в легковом классе"?

Сергей Карякин: План только один - побеждать каждый год. Но не все от нас зависит.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"