СМИ: США нашли способ противостоять России и Турции в Средиземном море

Конгресс США придумал способ противостоять влиянию России и Турции в Средиземном море. Американские законодатели надеются подорвать позиции Москвы и Анкары, усиливая связи с Израилем, Грецией и Кипром. Об этом сообщает издание The Hill.

По мнению конгрессменов, США в первую очередь должны превратиться в "ключевого игрока" на рынке природного газа в регионе благодаря сотрудничеству со странами Восточного Средиземноморья в сфере энергетики и безопасности. Подобные цели как раз отражены в одобренном ранее конгрессом пакете законов о финансировании работы правительства на 1,4 триллиона долларов в грядущем финансовом году. Усиление позиций Соединенных Штатов как поставщика природного газа предположительно должно ослабить положение России и составит ей конкуренцию в энергетическом секторе Европы, отмечает The Hill.

Кроме того, законодатели одобрили меры по укреплению военных связей с Грецией, а также снятие многолетнего эмбарго на поставки оружия Кипру.

Как подчеркивает издание, подобные решения были приняты на фоне многократных претензий со стороны Греции в адрес Турции о нарушениях воздушного пространства, а также недавнего подписания меморандума о взаимопонимании по морским зонам между Анкарой и ливийским Правительством национального согласия. Напомним, что Турция не признает право на шельф за греческими островами.