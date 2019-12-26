Нашу полицию россияне стали не просто уважать, но даже готовы всемерно помогать. По данным опроса общественного мнения, готовы принять участие в охране общественного порядка 47 процентов опрошенных, просто помогать полицейским - 55 процентов, 57 процентов готовы участвовать в задержании правонарушителей, 72 процента - стать понятыми, а 87 процентов - рассказать полиции подробности о происшествии, которому стали свидетелями.

Эту статистику привели на итоговом заседании Общественного совета при МВД России, которое провел председатель совета, известный адвокат Анатолий Кучерена. По его словам, тут действительно есть чему удивляться - еще каких-то десять лет назад отношение простых людей к полиции (или к милиции) было, мягко говоря, совсем другим. Да и полицейские, чего уж скрывать, во многом были совсем другие.

Спасение людей на пожаре вовсе не входит в обязанности гаишников. Но они признались, что в тот момент об этом не думали

Двух сотрудников нового формата представили Общественному совету и наградили. И было за что. Два старших лейтенанта ДПС из управления "Щелковское" Московской области, патрулируя в 10 утра свой участок, увидели пожар на втором этаже жилого дома. Из окон валил дым, люди метались и не могли выйти. Офицеры Дмитрий Булычев и Игорь Помыткин сразу же остановили проезжавшую мимо "газель" и попросили водителя о помощи. Надо было подогнать микроавтобус как можно ближе к дому, чтобы было удобнее заводить туда спасенных людей.

Кстати, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отдельно поблагодарил водителя Михаила Кисилева за помощь и пообещал его тоже наградить. Министр вспомнил и весьма неприятные эпизоды, когда водители отказывались подвезти раненого полицейского - "а вдруг он запачкает салон". Михаил Кисилев таких сомнений не испытывал, за что ему спасибо. В общем, полицейские вошли в горящий дом и вывели всех погорельцев. Министр вручил старшему лейтенанту Дмитрию Булычеву медаль, а Игорю Помыткину - капитанские погоны. Заметим, что спасение людей на пожаре вовсе не входит в обязанности гаишников. Но в тот момент они об этом не думали. Сами признались, что "действовали на автомате". Побольше бы таких "автоматов". В общем, именно благодаря таким старлеям наши граждане изменили свое отношение к 900-тысячному коллективу российской полиции.

Сыграл свою роль и Общественный совет при МВД, который не только поддерживает всячески полезные акции - от воспитательной патриотической работы до поддержки волонтеров, занимающихся спасением без вести пропавших людей. Министр высоко оценил участие общественников в реализации проектов, посвященных 300-летию российской полиции, которые способствовали сохранению лучших традиций ведомства и памяти об основоположниках отечественной правоохранительной системы.

Глава ведомства сделал акцент на еще одном важном направлении работы - экспертной оценке проектов нормативных правовых актов по компетенции МВД. Пример - заключение по законопроекту о повышении эффективности уголовно-процессуальной деятельности, отзывы на предлагаемые министерством изменения в Государственную программу обеспечения общественного порядка и противодействия преступности и в федеральную целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения".

Владимир Колокольцев назвал востребованным проект "Гражданский мониторинг": "Мы всегда стараемся прислушиваться к мнению правозащитников, их оценке работы дежурных частей, участковых пунктов, миграционных отделов и других подразделений, которые осуществляют прием населения. Это позволяет повышать качество предоставления государственных услуг".

Кстати, на заседании Общественного совета прозвучало еще одно доказательство доверия граждан к полиции - про ощущение личной безопасности. Да, в "лихие 90-е" люди боялись выйти на улицу, тем более отпустить без присмотра детей. Теперь же даже окна на первых этажах, как правило, в решетки не забирают.

А вот в Китае, где очень серьезно работает полиция и законы не в пример российским строже (действует смертная казнь), в окна вставляют решетки даже на 20-м этаже.