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Специалист рассказал, как нельзя заряжать смартфон

Текст:   Антон Благовещенский
26.12.2019,  
10:32

Распространенная привычка людей заряжать смартфоны в течение ночи, когда заряд достигает 100 процентов и держится несколько часов, сокращает срок службы аккумулятора.

Об этом изданию Business Insider рассказал Доминик Шульте, управляющий директор компании BatterieIngenieure, По словам эксперта, если заряд аккумулятора длительное время находится на отметке 100 процентов, процессы старения в батарее ускоряются, а ее емкость начинает снижаться.

Доминик Шульте также выразил уверенность в том, что производители смартфонов не слишком беспокоятся о том, насколько быстро стареют аккумуляторы в их устройствах.

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Сотрудник Google Рональд Хо рассказал Business Insider, что современные технологии оптимизации заряда, применяемые производителями, делают устаревшими сведения об опасности слишком длительной или слишком частой зарядки. "Когда уровень заряда достигает 100 процентов, аппаратная часть смартфона просто прекращает зарядку", - заявил Хо.

В то же время и он, и другие специалисты солидарны в том, что при длительном хранении устройства имеет смысл оставить уровень заряда на отметке 30-50 процентов. Такой же политики придерживаются и сами производители.

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