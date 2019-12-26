Телеканал признал Овечкина лучшим левым нападающим НХЛ за десятилетие

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан лучшим левым нападающим НХЛ за последние десять лет по версии канадского телеканала Sportsnet.

Россиянин опередил Брэда Маршанда из "Бостона" и Тэйлора Холла из "Аризоны", занявших в рейтинге второе и третье места соответственно.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, и все это время защищает цвета "Вашингтона". В сезоне-2017/18 во многом благодаря россиянину "Кэпиталз" впервые в истории выиграли Кубок Стэнли.

За последние десять лет Овечкин шесть раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, доведя до восьми количество наград "Морис Ришар Трофи", что является рекордом лиги. Всего в НХЛ он провел 1250 игр и набрал 1373 очка (746 шайб + 627 передач). В нынешнем сезоне Овечкин в 38 встречах заработал 36 баллов (23+13).