Телепроект "Большая опера" приготовил новогодний спецвыпуск

Новогодний спецвыпуск проекта "Большая опера" - "Сон в Новогоднюю ночь" - на "России К" 31 декабря в 18.25 и в 01.10

Зрителей новогоднего спецвыпуска "Большой оперы" удивят не только участники, но и ведущие. Фото: Предоставлено телеканалом "Россия К"

Завершен конкурсный марафон шестого сезона проекта "Большая опера", который с успехом шел со 2 ноября на телеканале "Россия-Культура". 10 участников - Анна Шаповалова (именно она и стала победителем проекта в этом сезоне), Инна Деменкова, Анастасия Тараторкина, Евгения Бабич, Александра Шмид, Сергей Кузьмин, Валерий Макаров, Михаил Широченко, Станислав Ли и Борис Жуков - на протяжении двух месяцев примеряли на себя самые разные образы и смогли не только покорить жюри, но и завоевать сердца телезрителей.

В судейской коллегии проекта были профессионалы высочайшего класса: Екатерина Семенчук, меццо-сопрано, звезда мировой оперной сцены; Дмитрий Бертман, генеральный директор - художественный руководитель театра "Геликон-опера"; в двух программах его сменял Аксель Эйверарт (Бельгия), тенор, коуч; Нелли Миричою (Румыния - Великобритания), сопрано, и Джанкарло дель Монако (Италия), оперный режиссер, сын легендарного Марио дель Монако.

В последний вечер уходящего года телеканал дарит зрителям встречу с полюбившимися участниками и членами жюри шестого сезона, которые предстанут в необычных образах и ролях.

Ведущие "Большой оперы" -знаменитая оперная певица Аида Гарифуллина и не менее знаменитый артист балета, педагог Николай Цискаридзе тоже удивят неожиданными перевоплощениями.

Новогодний концерт Венского филармонического оркестра-2020 - на "России К" 1 января в 13.15

Новогодний концерт Венского филармонического оркестра, который традиционно проходит в столице Австрии в первый день наступившего нового года и транслируется в 100 странах мира, на этот раз проведет дирижер Андрис Нелсонс. В этом качестве музыкальный руководитель Бостонского симфонического оркестра выступит впервые.

Концерты имеют многолетнюю историю, которая началась в 1939 году. Причем сначала они проходили 31 декабря. Это праздничное событие было с восторгом встречено зрителями. Ныне оно открывает европейский музыкальный календарь, вызывая огромный резонанс во всем мире. И это не случайно. К концерту готовятся долго. А накануне знаменитый "Большой Зал", более известный как "Золотой Зал", куда съезжается публика со всего мира, украшают живыми цветами лучшие флористы Европы.

Музыкальная основа программы - произведения семьи Штраусов: Иоган­на Штpауса I, Иоганна Штpауса II, Йозефа Штpауса и Эдуаpда Штpауса. Также будут исполнены композиции дpугих австpийских композитоpов, включая Йозефа Хеллмесбеpгеpа-младшего, Джозефа Лэннеpа, Bольфганга Амадея Моцаpта, Отто Николаи (основателя Bенской филаpмонии), Эмиля фон Резничека, Фpанца Шубеpта, Фpанца фон Зуппе, Каpла Майкла Зихpеpа. Пpодолжительность концеpта - два с половиной часа.