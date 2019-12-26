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26.12.2019 10:42
Рубрика: Общество

Токсиколог назвал категорически не сочетающиеся с алкоголем лекарства

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По традиции под бой курантов в новогоднюю ночь принято поднимать бокал шампанского, однако не следует забывать, что многие медицинские препараты не сочетаются с алкоголем.

Фото: iStock
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Как рассказал токсиколог Алексей Водовозов, любой алкоголь после фазы расширения кровеносных сосудов вызывает их сужение. Для гипертоника это может обернуться резким скачком давления, вплоть до гипертонического криза.

Категорически нельзя употреблять спиртное, даже бокал шампанского, если человек принимает снотворное, психотропные препараты для снижения тревожности, аспирин, ибупрофен, диклофенак, парацетамол, антидепрессанты и нейролептики. Также нельзя сочетать алкоголь с релаксантами скелетных мышц, инсулином и сахароснижающими препаратами, а также статинами - препаратами для нормализации уровня холестерина.

"При сочетании этих препаратов с этанолом могут возникнуть тяжелые побочные эффекты вплоть до летального исхода", - заявил KP.Ru Алексей Водовозов.

Фото: Мосфильм
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Опасно также после алкогольных напитков принимать цефалоспорины, гризеофульвин, сульфаниламиды (включая бисептол), нитрофураны (фуразолидон), кетоконазол и метронидазол. Сердечникам важно помнить, что медики запрещают сочетать алкоголь и варфарин - препарат, который назначают для профилактики образования тромбов, после инфаркта миокарда, чтобы избежать повторных сердечно-сосудистых катастроф, при фибрилляции предсердий. "Сухой закон" также надо соблюдать при приеме препаратов против повышенного давления.

Врач советует, что в крайнем случае можно поднять на Новый год один-два бокала шампанского или сухого вина. При этом нужно следить за своим давлением и держать под рукой лекарства.

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