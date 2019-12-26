Закон Республики Тыва от 17 декабря 2019 года № 556-ЗРТ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Принят Верховным Хуралом (парламентом) Республики Тыва 27 ноября 2019 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва (далее соответственно бюджет Фонда, Фонд) на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 7 004 920,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 7 004 920,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 7 004 920,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 7 425 462,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 7 425 462,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 7 828 904,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 7 828 904,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 7 425 462,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 7 828 904,9 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Структура доходов бюджета Фонда

Утвердить структуру доходов бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Установить, что бюджетные ассигнования, получаемые бюджетом Фонда в 2020-2022 годах из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Республике Тыва.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2020 год

1. Установить, что нормированный страховой запас финансовых средств Фонда формируется для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования в 2020 году в размере не менее 217000,0 тыс. рублей и не более среднемесячного размера планируемых поступлений средств Фонда на финансовое обеспечение территориальной программы медицинского страхования в 2020 году.

2. Средства нормированного страхового запаса направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в Республике Тыва, за пределами территории Республики Тыва, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Тыва лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансовое расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения онкологических заболеваний.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

1. Установить, что доходы, поступившие на счета по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного в пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, направляются на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда на 2020 год без внесения изменений в настоящий Закон.

2. Установить, что средства, направляемые на расходы на ведение дела страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Республике Тыва, составляют один процент от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол