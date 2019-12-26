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26.12.2019 23:11
Рубрика: Общество

Ученые: четыре чашки кофе в день препятствуют ожирению

Текст: Андрей Васильев
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Иллинойса и опубликованное в журнале Functional Foods, показало, что употребление четырех чашек кофе в день может ограничить количество килограммов, набираемых при употреблении пищи с высоким содержанием жиров и сахара.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Эксперимент, проведенный на крысах, показал, что кофеин может блокировать некоторые негативные последствия ожирения, уменьшая запас липидов в жировых клетках, а также ограничивая прибавку в весе и выработку триглицеридов.

Исследование продолжалось в течение четырех недель, в ходе которых ученые тщательно контролировали вес крыс, принимающих пищу, которая содержала 40% жира, 45% углеводов и 15% белка. Крысы также принимали одну из форм кофеина в количестве, эквивалентном тому, что человек будет пить в количестве четырех чашек кофе в день. Ученые обнаружили, что те из грызунов, которые употребляли кофеин, извлеченный из чая мате, набирали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира, чем те особи, которые этого не делали.

Фото: iStock
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Чай "мате" - это травяной напиток, богатый фитохимическими веществами, флавоноидами и аминокислотами, который употребляется в качестве стимулятора в юго-восточных странах Латинской Америки, поясняет научное издание Grit Daily. Ученые обнаружили, что независимо от источника (обычный кофе или чай "мате") кофеин уменьшал накопление липидов в жировых клетках от 20 до 41%.

По заключению авторов исследования, его результаты показывают, что кофеин можно считать "эффективным средством против ожирения". Вместе с тем, ученые категорически посоветовали не злоупотреблять кофе для "сгонки веса" и отметили, что сбалансированное питание является лучшим способом сохранить здоровье и нормальный индекс массы тела.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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