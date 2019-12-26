Украина и США договорились о поставке второй партии Javelin

Киев и Вашингтон подписали контракт на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.

"На протяжении четвертого квартала... нам удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin, мы точно так же заказываем ракетные комплексы нашего производителя", - заявил Петренко в ходе брифинга.

Помимо этого, были приобретены несколько станций артиллерийской разведки и радиолокационной борьбы, несколько самолетов и около ста бронеавтомобилей разного типа, отметил Петренко.