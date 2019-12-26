Украинский политолог обиделся за "пиццу" и сбежал из студии "Россия 1"

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Николаевской области Гордей Белов покинул студию "России 1" в прямом эфире политического шоу "60 минут". По мнению ведущего программы Евгения Попова, экс-чиновник обиделся за "пиццу" и в итоге "сам себя высек".

В ходе дискуссии в эфире Попов попенял Белову, что тот во время военных действий в Донбассе, когда украинцы убивали своих сограждан, спокойно сидел на диване "с куском пиццы во рту".

Политолог попытался ответить ведущему. Но после неудачных попыток его аргументы иссякли, и он решил покинуть студию.

"И пусть! Тонкая душевная организация бывшего вице-мэра не выдержала правды, - прокомментировал эпизод Попов в Instagram. - Запомните - ненависть - это зло и преступление!"

Подобные сцены происходят в эфире "60 минут" регулярно. Правда, чаще ведущий выгоняет своих оппонентов из студии, чем они сами оттуда уходят. В середине декабря с программы пришлось уйти другому украинскому политологу Андрею Окару. Он назвал людей, мечтающих о мире в Донбассе, "психологически травмированными".