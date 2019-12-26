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26.12.2019 15:05
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В 2019 году через КПП Хэйхэ-Благовещенск прошло более миллиона человек

Порог в один миллион человек перешагнул поток граждан, переходящих российско-китайскую границу через КПП Хэйхэ. Цифра рекордная с 2013 года, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Благодаря упрощению таможенных процедур число перемещений через границу растет. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Благодаря упрощению таможенных процедур число перемещений через границу растет. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Благодаря упрощению таможенных процедур число перемещений через границу растет. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

В администрации китайского города масштабы перемещений связывают с усилиями местной таможни, органов пограничного контроля, управления по делам моря и КПП, которые разработали ряд мер по упрощению таможенных процедур.

Впервые миллионный рубеж был преодолен в 2006 году, двумя годами позже поток достиг 1,39 миллиона. Однако за пять лет, с 2013-го, миллион ни разут не был достигнут. Однако в уходящем году связи с активизацией торгово-экономического сотрудничества между двумя странами снова наблюдается сближение народов.

Под фото: Благодаря упрощению таможенных процедур число перемещений через границу растет.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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