В 2019 году через КПП Хэйхэ-Благовещенск прошло более миллиона человек

В администрации китайского города масштабы перемещений связывают с усилиями местной таможни, органов пограничного контроля, управления по делам моря и КПП, которые разработали ряд мер по упрощению таможенных процедур.

Впервые миллионный рубеж был преодолен в 2006 году, двумя годами позже поток достиг 1,39 миллиона. Однако за пять лет, с 2013-го, миллион ни разут не был достигнут. Однако в уходящем году связи с активизацией торгово-экономического сотрудничества между двумя странами снова наблюдается сближение народов.

Под фото: Благодаря упрощению таможенных процедур число перемещений через границу растет.