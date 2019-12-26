В следующем году Китай сосредоточится на экономической стабильности, проводя опережающую фискальную политику и разумную валютно-кредитную политику.

Это должно обеспечить высококачественное развитие в условиях внутренних и внешних вызовов, говорится в заявлении, выпущенном по итогам ежегодного Центрального рабочего совещания по вопросам экономики.

На совещании, которое проходило в Пекине с 10 по 12 декабря, генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин подвел итоги экономической работы страны в этом году, проанализировал текущую ситуацию и определил ключевые задачи на следующий год. Страна достигла непростой цели "устойчивого и здорового" экономического развития, несмотря на "растущие риски и испытания", говорится в заявлении. Одним из сдерживающих факторов является растущая нестабильность мировой экономики и торговли.

Следующий год будет последним годом 13-й пятилетки Китая (2016-2020 годы), в рамках которой страна планирует построить "общество средней зажиточности". Близится начало 14-й пятилетки (2021-2025 годы), поэтому достижение экономических целей имеет решающее значение.

В заявлении перечислены несколько ключевых задач на следующий год, среди них: стимулирование высококачественного развития, обеспечение своевременного достижения цели по снижению уровня бедности, поддержание макроэкономической стабильности, разработка трехлетнего плана реформ для государственных предприятий и обеспечение стабильной занятости. Все меры должны обеспечивать разумные темпы экономического роста.

По прогнозам экономистов, рост ВВП в этом году стабилизируется на уровне выше 6 процентов, но в некоторых кварталах следующего года он может упасть ниже этого значения. В 2019 году экономика Китая росла медленнее, чем раньше. Темпы роста ВВП снизились с 6,4 процента в первом квартале до 6 процентов в третьем, в то время как по итогам 2018 года они составили 6,6 процента.

Некоторые эксперты ожидают, что правительство пересмотрит целевой показатель экономического роста с 6-6,5 процента в этом году примерно до 6 процентов в следующем году.

Среди ключевых задач - своевременное достижение цели по снижению уровня бедности

Политики обеспокоены дальнейшим сдерживающим влиянием со стороны экспорта. Ранее появилась информация, что экспортеры будут отправлять грузы в большом количестве до октября, говорит экономист инвестбанка Goldman Sachs Мэгги Вэй и ее исследовательская группа. Они ожидают, что правительство будет действовать таким образом, чтобы ускорить рост и темпы строительства инфраструктуры.

"Постоянное повышение качества роста способствует экономическому процветанию в долгосрочной перспективе", - говорит Чэн Ши, управляющий директор и главный экономист холдинговой компании ICBC International Holdings.

Благодаря тому, что больше усилий направляется на реформирование экономических институтов и продвижение технического прогресса, растет производительность. Кроме того, несмотря на медленные темпы роста, уровень потребления все же остается устойчивым, так как более сбалансированное распределение доходов и более эффективная политика соцобеспечения увеличивают потенциал потребления, говорит Чэн.

На совещании в Пекине подчеркнули важность постоянного осуществления опережающей фискальной политики и разумной валютно-кредитной политики, а экономические корректировки должны быть более целенаправленными и эффективными. В целом рост кредитования и общего социального финансирования должен соответствовать темпам экономического развития.

Лоу Фэйпэн, старший экономист Почтово-сберегательного банка Китая, отмечает, что стабильность макроэкономической политики означает, что валютно-кредитная политика не будет ослаблена.

По словам Лоу, в целом, оставаясь стабильной и нейтральной, валютно-кредитная политика будет более гибкой и эффективной, чтобы иметь возможность направлять больше средств на производство, инфраструктуру, а также малые предприятия и микропредприятия.

Что касается фискальной политики, правительству необходимо сократить общие административные затраты, но в то же время обеспечить достаточное финансирование ключевых отраслей, говорится в заявлении по итогам совещания.

Кроме того, на совещании призвали улучшить правовую среду для частных компаний и улучшить нормативную базу для поддержки развития малых и средних предприятий.

Коммерческие банки, особенно малые и средние, должны пополнять капитал, чтобы обеспечивать достаточное кредитование реального сектора экономики, говорит Лоу. Для поддержания финансовой стабильности и предотвращения системных рисков необходимо наблюдать за некоторыми кредитными рисками в регионах, добавляет он.