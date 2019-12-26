В 2020 году пилотные НОЦ получат первую поддержку из госбюджета

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков и президент РАН Александр Сергеев подвели первые итоги нацпроектов "Наука" и "Образование".

Накануне на Совете при президенте вице-премьер и куратор социальных нацпроектов Татьяна Голикова отметила, что в 2019 году достигнуты все ключевые параметры нацпроекта "Наука".

На обновление приборной базы в 2019 году 111 научных организаций получили по конкурсу господдержку на сумму более 4 миллиардов рублей

Одним из главных событий, по мнению министра Михаила Котюкова, здесь можно считать запуск первых пяти научно-образовательных центров (НОЦ), в которых задействовано почти 3 тысячи исследователей из вузов и НИИ.

- НОЦ в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях стартовали без специальных вложений федеральных средств, - отметил вчера на пресс-конференции Михаил Котюков. - Первые средства из госбюджета они получат в 2020 году, когда мы увидим первые результаты их работы. Напомню, главная задач НОЦ - развитие регионов, вовлечение в науку индустриальных компаний. Нужно, чтобы научные разработки были в интересах бизнеса, чтобы каждая такая разработка закончилась не просто патентом, а выпуском продукта мирового уровня.

Кстати, даже когда бюджетные средства будут выделены, внебюджетных вливаний должно быть гораздо больше - в 30 раз. В проекте изначально прописано, что на один бюджетный рубль центры должны привлечь 30 внебюджетных рублей. По словам Михаила Котюкова, в пилотных НОЦ это соотношение выдерживается.

Александр Сергеев, в свою очередь, рассказал, что в 2020 году будет пересмотрена работа комиссий по оценке научных организаций. Почему? В 2019 году в результате конкурса по обновлению приборной базы институтов господдержку - более 4 миллиардов рублей - получили 111 научных организаций. Но участвовать в конкурсе могли только те, кого комиссия отнесла к высшей категории. Оказалось, многие не согласны с "выборкой".

- Обновление приборной базы научных организаций - очень важная задача, - подчеркнул президент РАН. - И мы не совсем удовлетворены тем, как работает комиссия по оценке. Будем договариваться с министерством, как улучшить ее работу.

А Михаил Котюков рассказал, как министерство планирует исправить ситуацию с подготовкой педагогов.

- Подготовка учителей - ключевой вопрос для всей системы образования, - сказал министр. - Нужно думать и о содержании учебных программ, и о развитии инфраструктуры тех университетов, где готовят педагогов.

Каждый десятый абитуриент сегодня поступает на педагогические специальности, а вот работать в школы после получения диплома идет лишь половина. Специалисты Минобрнауки и Минпросвещения вместе будут работать над улучшением образовательных практик и технологий для педвузов, развитием инфраструктуры. И все это, не забывая о важности практических аспектов профессии и необходимости владеть цифровыми технологиями.

- И конечно, не может молодой педагог, приходя в школу, получать минимальную зарплату. Те, кто выбрал профессию педагога, должны быть вовлечены в региональные программы поддержки. Выпускник вуза не пойдет работать туда, где нет условий, - заключил Михаил Котюков.