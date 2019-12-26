В Госдуме готовят запрет "никотиновых конфет"

Председатель комитета Василий Пискарев ("Единая Россия") сообщил журналистам о том, что направил запросы в Федеральную таможенную службу (ФТС) и Минздрав России об объемах поставок в нашу страну химических препаратов и пищевых изделий с высоким содержанием никотина, а также об их влиянии на здоровье человека.
Речь идет о всевозможных конфетах, таблетках, пастилках и смесях с высоким содержанием никотина. Их прием, отметил глава комитета, вызывает отравление у детей, и есть уже случаи со смертельным исходом. "На наш взгляд их распространение необходимо срочно пресечь", - заявил Василий Пискарев.
Он пояснил, что депутаты хотели бы выяснить у ФТС, с какой целью ввозится в Россию и поступает в продажу подобная продукция.
- По сообщениям с мест, которые множатся каждый день, мы знаем об опасном воздействии "никотиновых конфет" на здоровье детей, - заявил депутат.
Главу Минздрава Веронику Скворцову он попросил дать официальную информацию о влиянии подобных препаратов. Кроме того, в своем обращении депутат просит оценить обоснованность присутствия этой продукции в свободной продаже.
Полезным глава комитета по безопасности и противодействию коррупции назвал опыт Карачаево-Черкесии, Белгородской и других областей, где на местном уровне уже ввели законодательные запреты на продажу продукции с высоким содержанием никотина.
- Проблему ее пагубного влияния на детей мы намерены обсудить совместно с Комитетом Госдумы по охране здоровья и всеми другими заинтересованными ведомствами, - рассказал Пискарев. - Полученная из Минздрава России и ФТС РФ, а также из регионов информация поможет нам оперативно выработать меры законодательного реагирования.