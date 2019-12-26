В Госдуме готовят запрет "никотиновых конфет"

Новости

Воронежский чиновник остался жив после покушения 12:20
Масштабные поставки Су-57 в войска начнутся в 2020 году 12:20
Муниципалитетам могут предоставить право определять архитектуру зданий 12:19
Лукашенко согласовал новых заместителей в министерства и ведомства 12:15
Красноярские ученые придумали как сделать коровье молоко дешевле 12:14
Под Воронежем взорвали автомобиль с главой района 11:56
Застройщикам, перешедшим на счета эскроу, выдали почти триллион рублей 11:53
В Петропавловске-Камчатском сильный ветер повредил зимний городок 11:47
В Симферополе силачи протащили состав весом более 1000 тонн 11:44
У гиперзвукового "Циркона" появится новая версия 11:36
В Башкирии следствие заинтересовалось травмой ребенка в школе 11:28
В Петербурге спустили на воду новую подлодку "Волхов" 11:25
При помощи государства 23 тысячи многодетных семей расплатятся за ипотеку 11:06
Новейшему кораблю Норвегии запретили выход в море 11:06
Антивозрастной крем привел женщину к тяжелой инвалидности 11:06
Кононов рассказал о позитивном влиянии Глушакова на "Спартак" 11:02
На Чернобыльской АЭС впервые после аварии установили новогоднюю елку 10:56
Биологи установили период начала эволюции танца 10:55
В Совфеде не увидели новизны в подготовке США кибервойны против РФ 10:46
Токсиколог назвал категорически не сочетающиеся с алкоголем лекарства 10:42
В Якутии после гибели людей на переправе начали проверку 10:41
Третий малый ракетный корабль с "Калибрами" заложили в Комсомольске 10:37
В Башкирии пенсионерку поселили в заброшенной школе 10:33
Задержанный за взятку и.о. прокурора Норильска арестован на два месяца 10:30
Напавшего на учительницу школьника заподозрили в покушении на убийство 10:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
26.12.2019 11:29
Рубрика: Власть

В Госдуме готовят запрет "никотиновых конфет"

Текст: Татьяна Замахина
В думском комитете по безопасности отреагировали на сообщения об опасном воздействии так называемых "никотиновых конфет" на здоровье детей. Депутаты собираются выработать меры законодательного реагирования на эту проблему на основе информации от Минздрава и таможенников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Председатель комитета Василий Пискарев ("Единая Россия") сообщил журналистам о том, что направил запросы в Федеральную таможенную службу (ФТС) и Минздрав России об объемах поставок в нашу страну химических препаратов и пищевых изделий с высоким содержанием никотина, а также об их влиянии на здоровье человека.

Фото: iStock
В Госдуму внесен проект о запрете всего некурительного табака

Речь идет о всевозможных конфетах, таблетках, пастилках и смесях с высоким содержанием никотина. Их прием, отметил глава комитета, вызывает отравление у детей, и есть уже случаи со смертельным исходом. "На наш взгляд их распространение необходимо срочно пресечь", - заявил Василий Пискарев.

Он пояснил, что депутаты хотели бы выяснить у ФТС, с какой целью ввозится в Россию и поступает в продажу подобная продукция.

- По сообщениям с мест, которые множатся каждый день, мы знаем об опасном воздействии "никотиновых конфет" на здоровье детей, - заявил депутат.

Главу Минздрава Веронику Скворцову он попросил дать официальную информацию о влиянии подобных препаратов. Кроме того, в своем обращении депутат просит оценить обоснованность присутствия этой продукции в свободной продаже.

Полезным глава комитета по безопасности и противодействию коррупции назвал опыт Карачаево-Черкесии, Белгородской и других областей, где на местном уровне уже ввели законодательные запреты на продажу продукции с высоким содержанием никотина.

- Проблему ее пагубного влияния на детей мы намерены обсудить совместно с Комитетом Госдумы по охране здоровья и всеми другими заинтересованными ведомствами, - рассказал Пискарев. - Полученная из Минздрава России и ФТС РФ, а также из регионов информация поможет нам оперативно выработать меры законодательного реагирования.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Алкоголь и табак

Главное сегодня

Новак: Allseas еще может достроить "Северный поток-2"
Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз
Путин уволил пять генералов
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Путин: Главная цель правительства - улучшение жизни граждан