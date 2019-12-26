В Госдуме готовят запрет "никотиновых конфет"

В думском комитете по безопасности отреагировали на сообщения об опасном воздействии так называемых "никотиновых конфет" на здоровье детей. Депутаты собираются выработать меры законодательного реагирования на эту проблему на основе информации от Минздрава и таможенников.

Председатель комитета Василий Пискарев ("Единая Россия") сообщил журналистам о том, что направил запросы в Федеральную таможенную службу (ФТС) и Минздрав России об объемах поставок в нашу страну химических препаратов и пищевых изделий с высоким содержанием никотина, а также об их влиянии на здоровье человека.

Речь идет о всевозможных конфетах, таблетках, пастилках и смесях с высоким содержанием никотина. Их прием, отметил глава комитета, вызывает отравление у детей, и есть уже случаи со смертельным исходом. "На наш взгляд их распространение необходимо срочно пресечь", - заявил Василий Пискарев.

Он пояснил, что депутаты хотели бы выяснить у ФТС, с какой целью ввозится в Россию и поступает в продажу подобная продукция.

- По сообщениям с мест, которые множатся каждый день, мы знаем об опасном воздействии "никотиновых конфет" на здоровье детей, - заявил депутат.

Главу Минздрава Веронику Скворцову он попросил дать официальную информацию о влиянии подобных препаратов. Кроме того, в своем обращении депутат просит оценить обоснованность присутствия этой продукции в свободной продаже.

Полезным глава комитета по безопасности и противодействию коррупции назвал опыт Карачаево-Черкесии, Белгородской и других областей, где на местном уровне уже ввели законодательные запреты на продажу продукции с высоким содержанием никотина.

- Проблему ее пагубного влияния на детей мы намерены обсудить совместно с Комитетом Госдумы по охране здоровья и всеми другими заинтересованными ведомствами, - рассказал Пискарев. - Полученная из Минздрава России и ФТС РФ, а также из регионов информация поможет нам оперативно выработать меры законодательного реагирования.