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26.12.2019 13:17
Рубрика: Власть

В Кремле уверены в строительстве "Северного потока-2" в обозримом будущем

Текст: Кира Латухина
Будущее проекта "Северный поток-2" в Кремле не ставят под сомнение - газопровод будет построен. Несмотря на выход из проекта после американских санкций компании Allseas, которая занималась укладкой труб.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

На вопрос о том, правда ли, что президент говорил вчера бизнесменам о том, что у России есть свой трубоукладчик, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам: "Конкретику давать не буду, но действительно есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе".

Фото: REUTERS/AXEL SCHMIDT
Новак: Allseas еще может достроить "Северный поток-2"

На вопрос о том, произойдет ли это в течение нескольких месяцев, Песков сказал: "Чем раньше, тем лучше". Срок он обозначать не стал.

"Имеются технические средства, которые позволяют надеяться, что проект будет завершен", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. На уточняющие вопросы представитель Кремля ответил: "Мы же не операторы и не организаторы, которые занимаются стройкой".

Власть Работа власти Президент Администрация Президента Газопровод "Северный поток-2"

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