В Кремле уверены в строительстве "Северного потока-2" в обозримом будущем

На вопрос о том, правда ли, что президент говорил вчера бизнесменам о том, что у России есть свой трубоукладчик, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам: "Конкретику давать не буду, но действительно есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе".

На вопрос о том, произойдет ли это в течение нескольких месяцев, Песков сказал: "Чем раньше, тем лучше". Срок он обозначать не стал.

"Имеются технические средства, которые позволяют надеяться, что проект будет завершен", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. На уточняющие вопросы представитель Кремля ответил: "Мы же не операторы и не организаторы, которые занимаются стройкой".