В Минске завершились съемки сериала "Хозяйка горы"

Во время революции княжна Туманова спрятала шкатулку с уральскими изумрудами и прокляла всех, кто ими завладеет. Так начинается история, которая развернется вокруг событий в поселке Каменный с середины 90-х годов до наших дней.

- Действие начинается в 1996 году, важно было соблюдать приметы времени. - Рассказала режиссер Екатерина Двигубская. - В переходные времена у людей сильно развивается потребность в мистицизме. Когда все рушится, человек хочет опереться на что-нибудь, что дает надежду. У нас именно в те годы появились Чумак, Кашпировский, Джуна … В нашей истории есть персонаж, которую играет моя мама - Наталья Аринбасарова. Она - белая ведунья, еще есть блаженная, которая видит то, что не видят другие. Мы постарались насытить эту историю приметами 90-х: пейджеры, доллары, криминальные "братки" и опять же расцвет оккультизма - все это противоречиво, ярко, насыщенно.

Екатерина Двигубская под каждый свой проект выбирает цветовую тональность, на этот раз это изумрудный цвет проявляется во всем: в оттенках одежды и украшениях, в интерьерах и бытовых предметах, в глубоких озерах и лесах, и, конечно, изумрудный - это цвет тех самых камушков в таинственной шкатулке княжны Тумановой.

- Моя героиня борется за семью, но весьма своеобразными методами и причиняет всем зло, - рассказала исполнительница главной роли Виктория Толстоганова. - Она порождение своего времени. 90-е превращали людей в монстров, с другой стороны, такие люди есть во все времена. Для меня наш сериал о том, что зло всегда наказуемо.

У "Хозяйки горы" масштабная съемочная география - Минск, Гродненская и Брестская области, Республика Адыгея. Вымышленный поселок Каменный снимали и в Минске и в Мачулищах (это пригород Минска). Сериал снят по заказу канала "Россия 1".

В телефильме снялись Виктория Толстоганова, Анна Снаткина, Сергей Перегудов, Евгений Пронин, Дмитрий Власкин, Наталья Аринбасарова, Анастасия Куимова, Вероника Пляшкевич и другие.