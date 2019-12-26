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26.12.2019 15:21
Рубрика: Культура
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Не будут пылиться в столе: в Москве объявили лауреатов премии "Автора - на сцену!"

17 декабря на Малой сцене Московского Академического театра имени Вл. Маяковского прошла торжественная церемония награждения победителей II Международного конкурса современной русской драматургии "Автора - на сцену!".
Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "Театральный агент" Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "Театральный агент"
Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "Театральный агент"

Впервые конкурс состоялся в марте 2019 года. Инициаторами и организаторами премии выступили Национальная Ассоциация Драматургов (НАД) и компания "Театральный агент", нацеленные на поиск новых пьес высокого художественного литературного уровня, предназначенных для широкого круга зрителей. Лауреатами конкурса стали пьесы, получившие на постановку 500 000 рублей, а также пьеса-победитель в исторической номинации, получившая 1 000 000 рублей.

Фото: iStock
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Генеральный директор компании "Театральный агент", член совета директоров РАО Виктория Сладковская рассказала о том, как появилась идея поддержать драматургов, пишущих на русском языке: "У актеров и музыкантов есть агенты, которые их продвигают. Драматурги еще с советских времен пробивались сами. Наша компания собирает по всей стране авторские вознаграждения для драматургов, а также занимается продвижением их профессиональной карьеры. Многие театры сейчас ставят либо классику, либо произведения зарубежных авторов, поскольку современные российские пьесы недостаточно популяризированы. Задача конкурса - найти пьесы, которые будут интересны широкому кругу зрителей. Наши лауреаты могут быть уверены, что их пьесы дойдут до сцены. Ведь часто бывает, что драматург получает премию, но в итоге вместо постановки на сцене его пьеса пылится в столе".

Председателем жюри конкурса стал прозаик, публицист, драматург, глава Национальной Ассоциации Драматургов (НАД) Юрий Поляков. По его словам, премия "Автора - на сцену!" призвана спасти современную русскую драматургию от преобладания пьес, написанных драматургами низкого профессионального уровня: "Мы хотим вернуть драматические произведения высокого художественного уровня на сцены российских репертуарных театров. Наша премия была бы невозможна, если бы не замечательная организация, которая называется "Театральный агент", и ее генеральный директор Виктория Сладковская. Они взяли на себя все финансовые и материальные заботы о нашем конкурсе. В этом году члены жюри получили 306 пьес. Это почти на треть больше, чем в прошлом году. Причем география очень широкая - 17 стран. Это Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Латвия, Литва, Израиль, Беларусь, Азербайджан, Киргизия, Грузия, Молдавия, Болгария, Чехия, Германия, Франция и США. Это страны, где живут наши соотечественники, пишущие пьесы на русском языке".

Юрий Поляков. Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "Театральный агент"

Председатель правления Российского авторского общества (РАО) Максим Дмитриев указал на основную задачу премии: "Помнится, когда РАО вместе с Национальной ассоциацией драматургов и "Театральным агентом" обсуждали идею проведения премии "Автора - на сцену!", все сошлись во мнении, что хотели бы внести свой вклад в развитие театрального искусства. Наша цель - отметить именно работу автора, потому что во многом благодаря его идеям возникает театральное действо".

Народный артист России Всеволод Шиловский поблагодарил организаторов премии и лауреатов: "Низкий поклон организаторам, жюри и, главное, этим талантливым драматургам. Я предлагаю всем хотя бы микрон своих нервов потратить на борьбу с тем, что сейчас происходит с нашими театрами и ставится на сценах. А здесь оазис, который может быть первым приливом этой борьбы. Победители конкурса "Автора - на сцену!" - это кладезь, чудо нашего времени".

Перед началом церемонии актеры московских театров, выпускники мастерской народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского во ВГИКе представили небольшой спектакль, в который были включены короткие сцены из пьес-лауреатов.

Победителями стали: Дмитрий Артис, "Шахтер" (Россия, Московская область, г. Домодедово); Екатерина Барсова-Гринева, "Лунный блюз для Греты" (Россия, г. Москва); Бочаров Дмитрий, "Американец" (Россия, г. Москва); Александр Домовец, "Восьмидесятник" (Россия, г. Волгоград); Малика Дубина, "Таська" (Россия, г. Москва); Михаил Мишин, Александр Червинский, "Лягушки в шампанском" (Россия, г. Москва); Глеб Нагорный, "Русский Хэллоуин" (Россия, г. Москва); Татьяна Осина, Ошарина Марина, "Последний волшебник" (Россия, г. Москва); Влада Ольховская, "6 утра, американо" (Белоруссия, г. Минск); Ольга Степнова, "Артистка из Кукушкино" (Россия, г. Новосибирск).

Фото: Пресс-служба Ассоциации IPChain
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Дипломами конкурса были награждены три драматурга из российской столицы: Леонид Доброхотов, "Кёнигсбергские КАНТинки"; Виктор Калитвянский, "Легенда о кимрском сапожнике" (Россия, г. Москва); Ирина Ордынская, "Миллион роз" (Россия, г. Москва).

Победителем в номинации "Российская историческая пьеса", организованной при финансовой поддержке Министерства культуры РФ, стала пьеса московского драматурга Игоря Афанасьева "Петр Великий из плоти и крови". Специальный диплом партии "Справедливая Россия" получила Вера Аккерман из украинского города Белгород-Днестровский за пьесу "В провинции у моря".

В состав жюри помимо Юрия Полякова вошли генеральный директор компании "Театральный агент" Виктория Сладковская, заслуженный артист России, режиссер театра МХАТ им. Горького Александр Дмитриев, главный режиссер "Театра на Покровке", главный режиссер Ростовского академического театра драмы им. М. Горького Геннадий Шапошников, писатель, драматург, театральный и кинокритик, публицист, главный редактор журнала "Время культуры. Петербург" Татьяна Москвина, народная артистка РФ, режиссер, основатель театра "Модернъ" Светлана Врагова, драматург, прозаик, главный редактор издательства "Благовестник", член Союза писателей России, руководитель семинара драматургии в Литературном институте им. А. М. Горького Владимир Малягин, режиссер, театральный деятель Петр Орлов.

Информационными партнерами конкурса выступили: АНО "Литературная газета", журнал "Современная драматургия", газета "Аргументы и факты", газета "Вечерняя Москва", газета "Культура", газета "Московский комсомолец", еженедельник "Аргументы недели", газета "Комсомольская правда", газета "Труд", литературно-культурологический журнал "Веси", журнал "Лиterraтура", АНО в сфере драматургии и театрального искусства "Время драмы", Международный драматургический конкурс "ЛитоДрама" и интернет-портал "Театральная библиотека Сергея Ефимова".

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