В ООН следят за ситуацией с выдачей США виз дипломатам из РФ

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продолжит следить за тем, чтобы США выдавали визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии организации, передает ТАСС.

"Генсек сохраняет сильную обеспокоенность задержками в выдаче американских виз представителям РФ и других стран, - заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. . - Он и его сотрудники продолжат внимательно следить за этой темой".

Напомним, что в российском МИД неоднократно указывали руководству ООН на недопустимость действий властей США, всячески осложняющих получение виз для дипломатов РФ. Днем ранее об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.