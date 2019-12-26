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26.12.2019 22:11
Рубрика: Власть

В ООН следят за ситуацией с выдачей США виз дипломатам из РФ

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продолжит следить за тем, чтобы США выдавали визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии организации, передает ТАСС.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Генсек сохраняет сильную обеспокоенность задержками в выдаче американских виз представителям РФ и других стран, - заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. . - Он и его сотрудники продолжат внимательно следить за этой темой".

Напомним, что в российском МИД неоднократно указывали руководству ООН на недопустимость действий властей США, всячески осложняющих получение виз для дипломатов РФ. Днем ранее об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ООН Россия и США

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