Захарова: США не выдают визы россиянам при попустительстве генсека ООН

США не выдают визы российским сотрудникам ООН в Нью-Йорке при попустительстве генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Уже работающим в Нью- Йорке российским сотрудникам не продлевают визы... Все это происходит при явном попустительстве со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша", - говорится в комментарии Захаровой, распространенном на сайте МИД РФ.

Захарова также отметила, что некоторые российские сотрудники ООН вынуждены ждать своих виз больше года. По словам официального представителя, американцы прибегают к практике недобросовестной конкуренции и своими задержками добиваются смещения россиян с интересующих их постов, чтобы продвинуть туда своих военных. Таким образом Вашингтон нарушает не только Устав ООН, но еще и Соглашение о местоположении центральных служб ООН, отметила Захарова.

Напомним, что в последние месяцы целый ряд российских дипломатов сталкивался с проблемами при оформлении виз в США. Неоднократно вопрос об этом поднимал глава российского МИД Сергей Лавров. 19 декабря Генеральная Ассамблея ООН обратилась к Вашингтону с призывом прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран, включая РФ, прибывающим на мероприятия всемирной организации.